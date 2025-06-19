Томенко рассказал, какие парки и площади благоустроят в Алтайском крае

Всего в регионе преобразятся 82 общественные территории

19 июня 2025, 21:30, ИА Амител

Фото: Telegram-канал Виктора Томенко

Более 190 тысяч жителей Алтайского края выразили свое мнение путем голосования за общественные пространства, которые благоустроят в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни", сообщил губернатор Виктор Томенко в своем Telegram-канале.

"Всего <...> в следующем году преобразятся 82 общественные территории. Среди них традиционно скверы и парки, дворы, площади, спортивные и детские площадки", – написал глава региона.

В частности, в Рубцовске благоустроят территорию, прилегающую к храму Всех Святых до ТЦ "Южный" и детский парк рядом с домом на улице Комсомольской, 99а.

В Бийске преобразится площадь Владимира Ленина и сквер при обелиске, на месте расстрела подпольной организации П.М. Мерлина.

В Барнауле приведут в порядок общественное пространство в границах улиц Чайковского и Куйбышева. Продолжатся работы по преображению двух зеленых зон в границах улиц Антона Петрова, Ленинградской, Энтузиастов, а также на улице Шумакова.

Кроме того, объекты для благоустройства выбрали и в селах края: в Бурле, Кулунде, Красногорском, Мамонтово, Михайловском, Егорьевском, Ребрихе, Родино, Шипуново, Тальменке, Троицком, Тюменцево и других.