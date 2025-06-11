Какие парки благоустраивают в Барнауле по нацпроекту в 2025 году и как они изменятся?

В 2025 году в Барнауле продолжится реконструкция двух парков, а одно общественное пространство начнут создавать с нуля

11 июня 2025, 06:05, Антон Дегтярев

Бывший парк имени Ленина в Барнауле / Фото: amic.ru

Один из главных трендов Барнаула в 2020-х годах – благоустройство парков. Каждый год в городе обновляются общественные пространства, которые меняют столицу края до неузнаваемости. В 2025 году идут работы по благоустройству в парке "Юбилейный", на территории бывшего парка имени Ленина, также с нуля создается новое общественное пространство за ТЦ "Европа". На все это выделили более 260 млн рублей из федерального, краевого и городского бюджетов. "Парковую революцию" в Барнауле проводят по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Подробнее – в материале amic.ru.

Парк "Юбилейный"

В 2025 году в Барнауле завершается благоустройство парка "Юбилейный". Это самый большой барнаульский парк площадью 57 гектаров, который, казалось, уже никто никогда не приведет в порядок. Ведь еще в 1990-х годах он пришел в запустение и простоял в полузаброшенном виде около 30 лет. Непроходимые заросли, множество свалок на территории, обиталище маргиналов и преступных элементов. Парк стал считаться опасным местом.

Но в начале 2020-х годов активные горожане взялись за спасение "Юбилейного". В 2021-м был создан общественный совет парка, а территорию включили в перечень голосования по выбору объектов для благоустройства в рамках национального проекта. За "Юбилейный" проголосовали 12 тысяч барнаульцев. Он занял второе место, уступив городской набережной (набрала чуть больше 12 тысяч голосов). Однако власти решили выделить деньги на реконструкцию сразу двух объектов – и набережной, и "Юбилейного".

Парк "Юбилейный" в Барнауле / Фото: amic.ru

Запущенный парк привести в порядок непросто. Работы разделили на четыре этапа. Первый стартовал в 2022 году. Тогда в "Юбилейном" обновили входную арку, отремонтировали центральную аллею, пешеходные дорожки, установили лавочки, урны и фонари, оборудовали систему видеонаблюдения и высадили 490 деревьев и кустарников.

В 2023 году – во время второго этапа благоустройства – в парке завершили устройство пешеходных троп и велобеговой дорожки протяженностью 3,6 км. Установили более 100 опор освещения, смонтировали фонари, камеры видеонаблюдения и туалетный модуль, высадили 250 деревьев.

2024 год для "Юбилейного" стал самым ударным: на его территории сделали скейт-парк, роллердром, памп-трек, площадку с тренажерами, оборудовали зоны для игр в теннис, футбол, бадминтон и волейбол. На спортплощадках положили резиновое покрытие. А также обустроили пешеходные дорожки, детские площадки и зоны для выгула собак. Территория стала еще зеленее – там высадили 144 дерева и 147 кустарников. Общая стоимость работ третьего этапа составила более 129 млн рублей.

И вот в 2025 году, на финальном этапе, планируется озеленение парка. Сумма контракта составит более 8 млн рублей. Рабочие снесут поросль, аварийные и сухостойные деревья вдоль пешеходных дорожек, высадят более 700 новых деревьев, а также обустроят газон площадью порядка шести тысяч квадратных метров. Но уже сейчас "Юбилейный" изменился неузнаваемо. Сюда с удовольствием приходят гулять горожане. А для подростков парк стал любимым местом. И неудивительно: здесь очень много разных спортивных площадок и возможностей для активных игр.

Благоустройство парка "Юбилейный" / Фото: barnaul.org

Бывший парк имени Ленина

В 2025 году идет и второй этап реконструкции бывшего парка имени Ленина, который примыкает к парку "Лесная сказка".

Как и "Юбилейный", это общественное пространство долгое время находилось в запустении и за ним никто не ухаживал. В 2023-м за благоустройство этой зеленой зоны отдали свои голоса более 11 тысяч барнаульцев.

Работы в парке начались в 2024 году, на первый этап выделили 49,6 млн рублей. Тогда здесь проложили новые пешеходные дорожки к улицам Ленинградской, Антона Петрова, а также к Александро-Невскому собору. В парке установили скамейки и урны, высадили 50 деревьев, обустроили цветник, установили современное освещение, положили более семи тысяч квадратных метров тротуарной плитки.

В рамках второго этапа планируется продолжить работы по обустройству пешеходных дорожек. Обещают сделать зоны отдыха с террасной доской, а также покрытие для будущих игровых и спортивных площадок. Кроме того, в парке появится освещение и камеры видеонаблюдения. Будут разбиты цветники, газоны, высажено более 2,5 тысячи деревьев – сосны, ели, лиственницы, пирамидальные тополя и березы. Работы в 2025 году планируют завершить к середине ноября. Стоимость второго этапа благоустройства составила уже более 105 млн рублей.

Второй этап благоустройства парка им. Ленина / Фото: amic.ru

Парк 300-летия Барнаула

Если "Юбилейный" и бывший парк имени Ленина долго стояли в запустении, то так называемого парка 300-летия Барнаула (официального названия у этой территории тоже пока нет) в принципе никогда не существовало. Территория за торговым центром "Европа" – на данный момент замусоренный и неухоженный пустырь, который занимает около 15 га на двух участках: по ул. Шумакова, 9, и ул. Взлетной, 2и. Но уже в 2025 году вместо этого "страшного" участка будет ухоженная территория.

Кстати, парк здесь собирались сделать еще в 1989 году. И даже название придумали: парк 50-летия СССР. В 2010 году здесь планировали обустроить культурно-национальный комплекс "Национальная деревня". Однако этим планам сбыться было не суждено. В генплане территория оставалась парковой зоной, но постепенно от нее "отрезали" куски для строительства многоэтажек, ТРЦ и ВДНХ.

Однако в 2023 году инициативные жители района добились, чтобы территорию включили в список для голосования по благоустройству на 2025 год. И горожане ее поддержали. Об этом amic.ru рассказывал здесь.

Уже найден подрядчик, который проведет первый этап реконструкции этого общественного пространства.

Работы в парке 300-летия Барнаула / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

В текущем году планируется благоустройство части территории, которая находится ближе к улице Шумакова. Здесь начнется формирование пешеходно-тропиночной сети: планируются две пересекающиеся аллеи. Дорожки будут расходиться лучами на северо-восток, северо-запад, юго-восток и юго-запад.

Для обеспечения безопасности смонтируют освещение и видеонаблюдение, установят детские игровые комплексы и обустроят спортивные площадки, вдоль пешеходных дорожек будут установлены лавочки и урны.

В завершении в парке разобьют газоны из многолетних трав, высадят более 2,5 тысячи кустарников и свыше 2,5 тысячи деревьев.

В документации отмечают: рабочие сделают вертикальную планировку территории, в том числе сложившегося рельефа, а также учтут "необходимое направление уклонов и рельефа". Кроме того, будут предусмотрены условия для удобного передвижения маломобильных групп населения.

В 2025 году на благоустройство парка потратят 89,7 млн рублей, работы будут продолжаться до 21 ноября 2025 года.

Территория будущего парка 300-летия Барнаула / Фото: amic.ru

А какие барнаульские парки уже благоустроили?

Реконструкция двух парков по нацпроектам уже закончилась. Пионером "парковой революции" в Барнауле стал "Изумрудный". Его реконструкция была масштабной и заняла целых пять лет. Территория долгие годы тоже находилась в ужасном состоянии – аттракционы состарились и заржавели, лавочки уничтожены, пешеходные дорожки разбиты, пруд превращался в болото.

Парк необходимо было "реанимировать", и в 2019 году барнаульцы проголосовали за его благоустройство. В 2020-м здесь стартовали работы. Сделали пешеходные пути и велодорожки, освещение, детские и спортивные площадки, зоны для выгула собак.

Тогда в парке построили визит-центр, амфитеатр, восстановили пруд, мосты и островок с беседкой, отреставрировали входную арку и заменили ограждение. На последнем этапе реконструкции, в 2024 году, в парке построили шахматный павильон, физкультурные площадки, а также новую парковку вблизи ледового комплекса. Подробнее об этапах реконструкции парка можно прочитать здесь.

Сегодня это очень популярное место отдыха барнаульцев. Молодожены устраивают фотосессии, дети и подростки развлекаются на качелях и аттракционах, выступают певцы и музыканты, по вечерам проходят уличные дискотеки. А во время праздников здесь бывает не протолкнуться.

Еще одна зеленая территория, которая заметно преобразилась за последние годы, – это старинный городской парк "Центральный". Работы заняли всего один, 2023 год. Здесь отремонтировали центральную аллею, сделали новые дорожки из плитки, обновили освещение, установили новые скамейки, урны и малые архитектурные формы. Также в "Центральном" появились парковые диваны, качели, благоустроенная детская площадка и новые деревья. Кроме того, в "Центральном" реконструировали фонтан.

Парк "Изумрудный" после благоустройства / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Что это за нацпроект, по которому благоустраивают парки?

Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" стартовал в 2019 году в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". С 2025 года программа является частью нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

Это продолжение проекта "Формирование комфортной городской среды", который реализовывался в 2017–2018 годах. Его цель – создание нового облика населенных пунктов на территории России. В рамках проекта благоустраиваются общественные территории, парки, набережные и скверы.

Всего по России с 2017 по 2024 год по нацпроекту благоустроили 38,4 тысячи общественных территорий. В Барнауле же с 2018 года по федеральному проекту благоустроили 16 общественных территорий без учета этапности.

Объекты для реконструкции выбираются путем голосования, которое доступно на сайте госуcлуг (zagorodsreda.gosuslugi.ru) с 14 лет. Также проголосовать можно с помощью волонтеров, работающих на общественных территориях во время городских и праздничных мероприятий.

Благоустроенный парк "Центральный" /Фото: barnaul.org

За какие территории голосуют барнаульцы в этом году?

В 2025 году голосование по нацпроекту тоже проводится, оно идет с 21 апреля по 12 июня 2025 года на портале zagorodsreda.gosuslugi.ru. Остался всего один день. Так что торопитесь принять участие! В Барнауле выбрать можно одно общественное пространство из 37. На данный момент с большим отрывом лидирует общественная территория в границах улиц Чайковского и Куйбышева в поселке Южном, на которой располагается Дворец культуры, библиотека, площадь, фонтан и другие объекты. В случае победы там построят единый мемориальный комплекс, посвященный подвигу земляков, обустроят современный фонтан, проложат пешеходные дорожки и проведут другие работы.

Также барнаульцы могут выбрать дизайн-проекты благоустройства территории бывшего парка имени Ленина и парка за ТРЦ "Европа" на следующий год. Первый подразумевает обустройство детских и спортивных площадок, площадок для выгула собак, зон тихого отдыха и установку малых архитектурных форм. По второму дизайн-проекту планируется закончить обустройство пешеходно-тропиночной сети.

Что касается благоустройства территории за ТРЦ "Европа", то там первый дизайн-проект подразумевает обустройство зон для спортивного отдыха, в том числе создание спорткомплекса и памп-трека. Второй заточен на прогулочные зоны для тихого отдыха с установкой малых архитектурных форм, лавочек, качелей и созданием дендросада.