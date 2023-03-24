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Томенко рассказал, какое сложное медоборудование закупят в алтайские больницы

Губернатор подчеркнул, что в крае все муниципалитеты участвуют в обновлении парка медоборудования

24 марта 2023, 11:15, ИА Амител

Фото: zdravalt.ru
Фото: zdravalt.ru

Для больниц Алтайского края закупают медицинское оборудование сразу, как только появляется такая возможность. Об этом губернатор региона Виктор Томенко написал в своём Telegram-канале.

"В этом году мы планируем потратить 534,9 миллиона рублей на сложное рентгенологическое оборудование. В том числе купим 12 флюорографов, четыре компьютерных томографа, пять маммографов. Оборудование получат, в частности, больницы в Барнауле, Бийске, Рубцовске, Новоалтайске, Павловске", – рассказал глава региона.

Томенко подчеркнул, что в крае все муниципалитеты участвуют в обновлении парка медоборудования – на эти цели за последние пять лет потратили 4 млрд рублей.

"Стараемся привлекать федеральные средства, и эта работа тоже обязательно будет продолжена", – указал губернатор.

Комментарии 8

  • Нам не надо рассказывать, мы сами видим, когда в поликлиники ходим и больницы. Кот-баюн.
    24 марта, Гость   Ответить
  • хорошо закупили... кто будет работать на нем? все будет как всегда платным? льготы на год расписаны?
    24 марта, Гость   Ответить
  • Почему власти всегда говорят в будущем времени?
    24 марта, Гость   Ответить
  • очередь на пять лет будет?:
    24 марта, Гость   Ответить
  • всегда говорят в будущем - а там либо шах помрет, либо ишак сдохнет
    24 марта, Гость   Ответить
  • Гость, обещать - не означает жениться
    24 марта, Гость   Ответить
  • Ну, закупят. А обучать будут? Или это, как всегда, не запланировано. Прецеденты уже были.
    24 марта, Гость   Ответить
  • Ох, ржу над комментаторами))))) Мои студенты просто в восторге! Давайте еще!)))
    24 марта, Гость   Ответить
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