Томенко рассказал, какое сложное медоборудование закупят в алтайские больницы
Губернатор подчеркнул, что в крае все муниципалитеты участвуют в обновлении парка медоборудования
24 марта 2023, 11:15, ИА Амител
Для больниц Алтайского края закупают медицинское оборудование сразу, как только появляется такая возможность. Об этом губернатор региона Виктор Томенко написал в своём Telegram-канале.
"В этом году мы планируем потратить 534,9 миллиона рублей на сложное рентгенологическое оборудование. В том числе купим 12 флюорографов, четыре компьютерных томографа, пять маммографов. Оборудование получат, в частности, больницы в Барнауле, Бийске, Рубцовске, Новоалтайске, Павловске", – рассказал глава региона.
Томенко подчеркнул, что в крае все муниципалитеты участвуют в обновлении парка медоборудования – на эти цели за последние пять лет потратили 4 млрд рублей.
"Стараемся привлекать федеральные средства, и эта работа тоже обязательно будет продолжена", – указал губернатор.
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