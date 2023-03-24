Томенко рассказал, какое сложное медоборудование закупят в алтайские больницы

Губернатор подчеркнул, что в крае все муниципалитеты участвуют в обновлении парка медоборудования

24 марта 2023, 11:15, ИА Амител

Фото: zdravalt.ru

Для больниц Алтайского края закупают медицинское оборудование сразу, как только появляется такая возможность. Об этом губернатор региона Виктор Томенко написал в своём Telegram-канале.

"В этом году мы планируем потратить 534,9 миллиона рублей на сложное рентгенологическое оборудование. В том числе купим 12 флюорографов, четыре компьютерных томографа, пять маммографов. Оборудование получат, в частности, больницы в Барнауле, Бийске, Рубцовске, Новоалтайске, Павловске", – рассказал глава региона.

Томенко подчеркнул, что в крае все муниципалитеты участвуют в обновлении парка медоборудования – на эти цели за последние пять лет потратили 4 млрд рублей.