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Момент истины. Губернатор Томенко в пятый раз отчитается перед Заксобранием

Вопреки традиции отчёт в 2023 году пройдёт не в здании Парламентского центра, а в концертном зале "Сибирь"

25 мая 2023, 07:15, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Социально-экономическое развитие Алтайского края в 2022 году продолжилось, невзирая на санкции. В целом же за последнюю пятилетку регион заметно улучшил ряд ключевых показателей. Среди них – уровень зарплаты, индекс промпроизводства, жилищное строительство и т.д. Именно об этом, скорее всего, расскажет губернатор Виктор Томенко 25 мая в ходе годового отчёта перед депутатами АКЗС. Свой доклад губернатор представит не в Парламентском центре, как было в прошлые годы, а в концертном зале "Сибирь". Для Виктора Томенко это пятый годовой отчёт в должности губернатора. Первый состоялся 26 апреля 2019 года.

С какими результатами Алтайский край завершил 2022 год

Ранее на сайте АКЗС появились основные тезисы из доклада губернатора. Речь идёт о ключевых социально-экономических показателях. По итогам прошлого года индекс промпроизводства в крае составил 101,9 %, рост номинальной зарплаты – 115,7%, до 38 315 рублей. Численность официально зарегистрированных безработных снизилась в 1,3 раза, доходы бюджета края увеличились на 7,2%, до 185,8 млрд рублей.

В 2022 году в Алтайском крае построили 18 ФАПов, открыли два новых кардиологических отделения и одно пульмонологическое. Кроме того, в регионе больше чем наполовину обновили автопарк скорой помощи. В 2022 году в крае построили шесть дошкольных образовательных учреждений. Также в прошлом году в регионе ввели в эксплуатацию шесть школ и технопарк "Кванториум" в Новоалтайске.

Индекс производства сельхозпродукции по итогам 2022 года составил 103,8%, аграрии собрали более 5,6 млн тонн зерна. В крае заметно выросло производство в стратегически важных отраслях: вагоностроении (в 1,3 раза), выпуске одежды (в 1,6 раза) и лекарств (плюс 13,4%). Кроме того, в Рубцовске открыли первый в регионе промышленный технопарк.

По итогам года в крае ввели в эксплуатацию свыше 920 тысяч кв. м жилья. Помимо этого, на 92,8% удалось расселить аварийный жилой фонд.

Как депутаты голосовали за отчёт губернатора в прошлые годы

В 2022 году отчёт Виктора Томенко поддержали 44 депутата (фракции ЕР, СРЗП, ЛДПР и "Коммунисты России"), ещё 22 парламентария воздержались (КПРФ). Проголосовавших против не было.

В 2021 году за доклад губернатора проголосовали 47 депутатов, против высказались 10 человек, ещё один парламентарий воздержался и один не голосовал.

В 2020 году работу Томенко одобрил 51 депутат АКЗС, 11 народных избранников высказались против, один воздержался и один не принимал участие.

Самый первый отчёт губернатора в 2019 году запомнился почти безоговорочной поддержкой: 63 депутата проголосовали за, трое – против и один воздержался.

В текущем году полномочия у Виктора Томенко заканчиваются. В сентябре пройдут очередные выборы. Пока Томенко публично не озвучивал свои планы по этому поводу, но практически наверняка он выставит свою кандидатуру ещё на один срок.

Виктор Томенко Алтайский край
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