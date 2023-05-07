Томенко рассказал, когда решат вопрос с водоснабжением в Залесовском районе

За несколько лет в модернизацию системы ЖКХ здесь вложили 213 млн рублей

07 мая 2023, 11:45, ИА Амител

Фото: t.me/tomenko_22

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал о том, когда решат проблемы с водоснабжением в Залесовском районе. Пост он опубликовал в своём телеграм-канале.

"В конце прошлого года жители села Пещерка обратились ко мне во время прямой линии и акцентировали внимание на проблеме грязной воды", – написал Томенко.

Он отметил, что решением вопроса занимались несколько месяцев, а накануне глава района рассказал, что все работы планируют завершить к 1 августа.

По словам губернатора, 213 млн рублей направили на улучшение системы ЖКХ в районе за последние несколько лет, а по всему краю за 2022 год на улучшение системы водоснабжения направили больше 1,1 млрд рублей.