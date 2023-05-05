Власти Рубцовска приняли решение завершить отопительный сезон

Подавать отопление в квартиры перестанут 9 мая

05 мая 2023, 18:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Власти Рубцовска приняли решение о завершении отопительного сезона. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Отмечается, что решение было принято после того, как среднесуточная температура держалась выше +8 градусов пять дней подряд.

Подавать ресурс в квартиры перестанут 9 мая в 18:00.

После того как отопительный сезон завершат, коммунальщики начнут подготовку к следующему.

Ранее сообщалось, что отопительный сезон завершили в Барнауле.