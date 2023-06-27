Томенко рассказал, о чем люди просили приехавшего на Алтай замгенпрокурора
По всем волнующим людей вопросам нашли решения
27 июня 2023, 12:46, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин провели прием жителей Бийска. Глава региона рассказал в своем Telegram-канале, о чем просили люди.
На личный прием пришел 21 человек – жители Бийска и нескольких районов.
"Разговор получился конструктивным, по всем волнующим людей вопросам нашли решения", – подчеркнул Томенко.
Например, обсудили подготовку к новому учебному году. Так, в детском саду села Новиково решили заменить окна, в Платовской школе решат вопрос с отоплением.
"С отдельными вопросами разберемся быстро – поручения дал и краевым министрам, и местной администрации", – указал глава региона.
Несколько человек пожаловались на уборку мусора – контейнеры находятся слишком далеко от дома. Кроме того, бийчане рассказали о свалках рядом со сквером имени Кузьмы Фомченко и школой № 15.
"Местная администрация уже занимается этими вопросами. Подключил Минстрой, будем усиливать работу", – добавил Томенко.
12:56:41 27-06-2023
И все эти вопросы без помощи замгенпрокурора не может решить наша власть самостоятельно? Смешно.
13:05:55 27-06-2023
Т.е порядка как не было, так и не будет....показуха одна, мусор оказывается помешал, а низкие доходы, повышение пенсионного возраста - это не проблемы населения?
16:10:14 27-06-2023
Гость (13:05:55 27-06-2023) Т.е порядка как не было, так и не будет....показуха одна, му... Низкие доходы ни прокурор ни губернатор вам не решат. Они как госслужащих могут косвенно повлиять только на зарплаты госслужащих, и то уверен что ставки спускаются свыше. А кто недоволен зп и работает на частников, решайте со своими работодателями что у вас зп маленькая, никто из власти не сможет их заставить начать платить Вам больше. Про пенсионный возраст тоже смешная тема. Явно же это вопросы не их уровня. Больше скажу повышение пенсионного возраста тенденция мировой экономики. Кароче, надо было в 90ых отстаивать советскую систему в государстве, а теперь нечего ныть.
13:12:01 27-06-2023
Специально выбрали мелочные вопросы. А что сделано с тарифами на тепло? Ведь для нашего сурового климата это самая значительная по стоимости услуга ЖКХ. Зачем выносить прокурору вопрос с окнами села Новиково? Что, районная администрация не может это решить самостоятельно? Гнать их в три шеи! А свалки- это любимая тема местных администраций. А размещение мусорных контейнеров это прерогатива местной власти и уличного комитета. Хватит руками водить- решайте это на местном уровне. А вопросом с тарифами ЖКХ надо разбираться надо очень скрупулезно и ответственно! И этим должен занимать губернатор!
13:19:36 27-06-2023
Гость (13:12:01 27-06-2023) Специально выбрали мелочные вопросы. А что сделано с тарифам... А вопросом с тарифами ЖКХ надо разбираться надо очень скрупулезно и ответственно! И этим должен занимать губернатор! ------ И прокурор.
13:24:39 27-06-2023
То есть нужен целый замгенпрокурора для того, чтобы в одной сельской школе вставили рамы, а в другой наладили отопление? А Светка с компанией у вас чем занимается, господин губернатор? Вы ее для чего на этот пост назначили? Самим-то не стыдно?
13:33:40 27-06-2023
Получается губернатор не справляется с работой, и чтобы стал работать нужен зам прокурора, который даст пинок под зад чиновникам и все начнут работать.
13:39:38 27-06-2023
Обсудили те вопросы, которые в зоне ответственности, они все решены. ЖКХ это федеральный уровень.
13:47:11 27-06-2023
Обсудили те вопросы, которые в зоне ответственности, они все решены. ------ Пресс-служба губернатора отписалась))))))))))
13:47:25 27-06-2023
Томенко - губернатор которого мы заслужили! И ещё раз осенью выберем обязательно, вон как дела на раз решает
13:53:59 27-06-2023
Гость (13:47:25 27-06-2023) Томенко - губернатор которого мы заслужили! И ещё раз осенью... вон как дела на раз решает ******* Великий Решала, однако)))))))))
13:57:33 27-06-2023
Гость (13:53:59 27-06-2023) Гость (13:47:25 27-06-2023) Томенко - губернатор котор... 21 вопрос за день! Это вам не тут
14:22:22 27-06-2023
Гость (13:47:25 27-06-2023) Томенко - губернатор которого мы заслужили! И ещё раз осенью... И чем же заслужили-то, стесняюсь спросить? А про выборы помолчите уж, а то скоро ходить не в чем будет - тапочки от смеха порвутся.
16:23:08 27-06-2023
Гость (14:22:22 27-06-2023) Гость (13:47:25 27-06-2023) Томенко - губернатор котор... А вы начните на выборы ходить может что-то и изменится в вашей жизни. А то лёжа на диване лего говорить что не верю в выборы
13:51:39 27-06-2023
Гость (13:19:36 27-06-2023) А вопросом с тарифами ЖКХ надо разбираться надо очень скрупу... Районный
15:41:58 27-06-2023
Ну, что вы разнылись. Визиты готовятся заранее, сценарии тщательно прорабатываются и согласовываются (поминутно).
17:20:15 27-06-2023
Бийчанин (15:41:58 27-06-2023) Ну, что вы разнылись. Визиты готовятся заранее, сценарии тща... Да никто не ноет - недоумевают люди, это да. Потому что сидят и натужно пытаются высосать из пальца ну хоть какие-то позитивные итоги... Получается плохо и жалисно...
23:59:22 27-06-2023
Показуха на все 100%. Какой на хрен прием граждан вместе с лицом на которого полно у граждан жалоб. Он и называется личный прием один на один с гражданином а не в присутствии с тем на которого будет жалоба однозначно потому что ничего не решается по существу а только отписки и то даже не консультативного качества что суды их ответы в качестве доказательства не принимают.