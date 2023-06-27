Томенко рассказал, о чем люди просили приехавшего на Алтай замгенпрокурора

По всем волнующим людей вопросам нашли решения

27 июня 2023, 12:46, ИА Амител













Виктор Томенко и Дмитрий Демешин провели прием граждан / Фото: t.me/tomenko_22

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин провели прием жителей Бийска. Глава региона рассказал в своем Telegram-канале, о чем просили люди.

На личный прием пришел 21 человек – жители Бийска и нескольких районов.

"Разговор получился конструктивным, по всем волнующим людей вопросам нашли решения", – подчеркнул Томенко.

Например, обсудили подготовку к новому учебному году. Так, в детском саду села Новиково решили заменить окна, в Платовской школе решат вопрос с отоплением.

"С отдельными вопросами разберемся быстро – поручения дал и краевым министрам, и местной администрации", – указал глава региона.

Несколько человек пожаловались на уборку мусора – контейнеры находятся слишком далеко от дома. Кроме того, бийчане рассказали о свалках рядом со сквером имени Кузьмы Фомченко и школой № 15.