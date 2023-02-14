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Нас это не радует. Замгенпрокурора дал поручение разобраться с тарифами ЖКХ на Алтае

По мнению Дмитрия Демешина, краевая прокуратура в этом вопросе не дорабатывает

14 февраля 2023, 13:10, ИА Амител

Фото: altairegion22.ru
Фото: altairegion22.ru

Замгенпрокурора Дмитрий Демешин поручил краевым властям и прокуратуре разобраться с ростом тарифов ЖКХ. По мнению Демешина, пока в этом направлении работа прокуратуры края неудовлетворительная, пишет "Интерфакс-Сибирь".

"Нас это не радует. Не радует и то, что люди выходят на митинги. Наверное, это не способ решения этих вопросов. Но при этом здесь прокуроры должны быть на стороне людей. И вам поручение: разобраться в деталях со всей структурой формирования тарифов", – подчеркнул замгенпрокурора.

По его словам, потребители зачастую выполняют ту функцию, которую должен выполнять ФАС, исполнительные власти и прокуроры, надзирающие за этим процессом. "Здесь работа прокуратуры края неудовлетворительна. Защищайте своих людей. В 2022 году на объектах малой теплоэнергетики края сформирован запас угля свыше 140%, при этом во второй декаде декабря 2022 года на котельных города Камня-на-Оби отмечался недостаток угля", – подчеркнул Демешин.

Он также добавил, что в ряд районов края осуществляются поставки угля из Казахстана. "У нас что, своего российского угля нет? Стоимость угля, в том числе после тех скандалов, которые сотрясали регион, существенно увеличилась. Чем это обусловлено, где здесь роль власти?" – возмутился Демешин.

Также, по оценке представителя прокуратуры, в регионе остаётся проблема с газификацией: "Вот вам где зашита реальная цена на теплоэнергетику. Если мы будем менять более дорогой уголь на более дешёвый газ, у нас тарифы уменьшатся, и люди будут более защищены".

Фото: пресс-служба Генпрокуратуры РФ

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Комментарии 22

  • Дай Бог - объективных "разборок"!!!
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Давно пора разобраться и формулы тарифные проверить, а то писали в декабре что при 30-35 градусных морозах расход угля растёт на 15%, а счёт за тепло в 2 раза!!!
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Но как может быть более максимального прибавочный процент (аж +14%!!!!!!!!!!) при самых маленьких зар платах по Алтайскому краю (??????????????????)!!!!!!!!!!
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Дай Бог - объективных "разборок"!!!, не надейтесь_ всё хорошо,прекрасная Маркиза
    14 февраля, Гость   Ответить
  • До последнего не верила , но факт оказался жёстче жёсткого!!!
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Вот вышли бы люди на улицы, когда подорожал квадратный метр жилья более, чем в два раза - может быть, тоже начались проверки и, возможно, "посадки". А так все промолчали по причине того, что у большинства собственное жильё также автоматически подорожало, и всё осталось как есть. Хотя ситуация в целом для края и Барнаула - ненормальная. И куда смотрела ФАС тоже неясно.
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Если мы будем менять более дорогой уголь на более дешёвый газ, у нас тарифы уменьшатся, и люди будут более защищены". Откуда такая наивность у замгенпрокурора? В Барнауле при отоплении от газовой котельной СГК применяет "угольный" тариф.
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Бла, бла, бла...результата нет
    14 февраля, Гость   Ответить
  • При МРОТ 18 тыс квартплата 11 тыс
    14 февраля, Гость   Ответить
  • а что жосткого то Пока только воздух посотрясали. Если расстреляют кого из тепловиков - вот тогда да.
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Че ныть то. Не платите и все. Всё сразу прекратите платежи по жкх. Когда ситуация дойдёт до жаркого, сразу все зашевелятся. Я так и делаю, отопление не оплачиваю и плевать что долг.
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Так может стоит что-то сделать, а не просто воздух словами посотрясать?
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Главное обнадежить и создать видимость,тут пару-тройку месяцев осталось,а там и весна,а к осени все забудется и вернется на круги свои и будем платить по тем тарифам что сейчас уже существуют
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Сперва теплоэнергетику края отдали в частные руки , а теперь ноют, с транспортом так же начиналось все МУПы ликвидировали, кроме Гор электротранспорта, хотя его тоже бы передали частнику, да он не кому не нужен, а теперь и мучаемся, так ждет нас и с теплоэнергетикой.
    14 февраля, Гость   Ответить
  • В Барнауле при отоплении от газовой котельной СГК применяет "угольный" тариф., - у СГК разве есть газовые котельные? В любом случае в тарифных решениях нет деления на уголь/газ.
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Я так и делаю, отопление не оплачиваю и плевать что долг., - в итоге ваш долг раскидают на остальных жителей. Вы, конечно, красавчик, но соседи то ваши тут причем?
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Можно вообще кварплату до определенного уровня не платить а потом вас по суду поселят в квартиру поменьше.
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Особо "умные" говорили, что митинг ничего не даст. Чем больше и чаще население будет выходить на протестные акции, тем сильнее силовики будут давить на зарвавшихся хапуг...
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Тарифы не обоснованы, ещё бесит несправедливость, что лифт оплачивается от площади квартиры, а не от количества проживающих (я с женой в вдвоем живу в 3-ке и плачу больше чем 4 человека в соседской 2-ке). Где справедливость???
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Ничего удивительно, как только происходит приватизация, тепло энергетики или ещё чего, быстренько поднимаются цены, в крае уже ничего нет муниципального.., все в частных руках, вот и тарифы повышают не на9%, а почти на15%, та же история произошла с городским транспортом, почему у нас ключевые обьекты подлежат приватизации??? Почему руководство края дало разрешение на поднятие тарифа почти на15%.
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Да, я тоже про лифт хочу написать, я даже в подвал оплачиваю лифт, но он в подвал не спускается,только до первого этажа, совсем оборзели. В подвале перекрыли батареи есть АКТ, при одной власти всё нормально было, а при новой власти, при перекрытом отоплении плачу за отопление. И ещё два года назад делала поверку счётчиков воды,ставили новые и что вы думаете, при отвратительной воде один счётчик перестал работать так как забился грязью, хоть и стоят фильтры и часто их меняем. Обслуживание хуже, а коммуналка всё дороже. И почему-то Мария-ра и больница за аренду всего платят меньше чем мы. Они же бедные, что торговля, что больница. Вот где надо разбираться, ОДН что-то больше чем в квартире. За свет в квартире платим меньше чем за ОДН. Это моё мнение что за кого-то оплачиваем мы жители.
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Как обычно, бла, бла, бла, бла... уехал, а воз и там по ныне.
    16 февраля, Гость   Ответить
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