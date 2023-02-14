Нас это не радует. Замгенпрокурора дал поручение разобраться с тарифами ЖКХ на Алтае

По мнению Дмитрия Демешина, краевая прокуратура в этом вопросе не дорабатывает

14 февраля 2023, 13:10, ИА Амител

Фото: altairegion22.ru

Замгенпрокурора Дмитрий Демешин поручил краевым властям и прокуратуре разобраться с ростом тарифов ЖКХ. По мнению Демешина, пока в этом направлении работа прокуратуры края неудовлетворительная, пишет "Интерфакс-Сибирь".

"Нас это не радует. Не радует и то, что люди выходят на митинги. Наверное, это не способ решения этих вопросов. Но при этом здесь прокуроры должны быть на стороне людей. И вам поручение: разобраться в деталях со всей структурой формирования тарифов", – подчеркнул замгенпрокурора.

По его словам, потребители зачастую выполняют ту функцию, которую должен выполнять ФАС, исполнительные власти и прокуроры, надзирающие за этим процессом. "Здесь работа прокуратуры края неудовлетворительна. Защищайте своих людей. В 2022 году на объектах малой теплоэнергетики края сформирован запас угля свыше 140%, при этом во второй декаде декабря 2022 года на котельных города Камня-на-Оби отмечался недостаток угля", – подчеркнул Демешин.

Он также добавил, что в ряд районов края осуществляются поставки угля из Казахстана. "У нас что, своего российского угля нет? Стоимость угля, в том числе после тех скандалов, которые сотрясали регион, существенно увеличилась. Чем это обусловлено, где здесь роль власти?" – возмутился Демешин.

Также, по оценке представителя прокуратуры, в регионе остаётся проблема с газификацией: "Вот вам где зашита реальная цена на теплоэнергетику. Если мы будем менять более дорогой уголь на более дешёвый газ, у нас тарифы уменьшатся, и люди будут более защищены".