Депутаты предложили построить дорогу из Солонешного до Чарышского ради туристов

Однако в министерствах транспорта региона таких планов пока нет

31 августа 2023, 11:45, ИА Амител

Депутаты АКЗС предложили краевым властям построить 70 километров дороги из села Солонешное в Чырышское, чтобы развивать туризм в юго-восточной части Алтайского края. Сейчас добраться до красивой природы можно через Алейск и туристам приходиться делать огромный крюк. Данную инициативу рассмотрели в рамках "Правительственного часа" 30 августа с участием начальника краевого управления по туризму Евгения Дешевых.

С предложением возвести дорогу выступил депутат от "Единой России" Александр Лазарев.

"Сейчас в Чарышский район едут аж через Алейск. При этом есть короткая дорога Белокуриха – Солонешенский район – Чарышское. Планируется ли привести в порядок эти несчастные 70 км, чтобы увеличить турпоток в два-три раза?", - обратился к чиновнику Лазарев.

В ответ на это Евгений Дешевых заметил, что отрезок намного больше, чем 70 километров. Часть дороги находится не в самом лучшем состоянии. При это чиновник отметил, что работы на участке от Белокурихи уже идут. В течение трех лет его приведут в нормативное состояние. Однако на участок от Солонешного до Чарышского планов у "Алтайавтодора" пока нет.

Этот ответ не совсем устроил спикера АКЗС Александра Романенко, который заявил, что инициатива развития туризма должна исходить не от министерства транспорта или "Алтайавтодора", а от профильного управления.

"Это должны быть на планы "Алтайавтодора", а правительства и АКЗС. А главным инициатором должны быть именно вы. Да "Алтайавтодору" совершенно побоку, какая дорога до Денисовой пещеры и едут ли туда люди!", — возмутился Александр Романенко.

В итоге Евгений Дешевых перефразировал свой ответ и заявил, что обсудит с дорожными ведомствами вопрос строительства в данной части края современной дороги.

Также в рамках "Правительственного часа" лидер фракции ЛДПР в АКЗС Владимир Семенов предложил также заняться развитием туризма в юго-восточной части региона. В частности, развивать дорогу через Солонешенский район в Республику Алтай, с выходом на Усть-Канский район.

"Если бы мы смогли закольцевать Чуйский тракт через Солонешное, то имели бы принципиально иной турпоток в наш юго-восток и он бы развивался совсем иными темпами", – пояснил Владимир Семенов.

Лидер ЛДПР в АКЗС уверен, что сегодня у Алтайского края появилась уникальная возможность развивать туризм. Она не продлиться долго и нужно пользоваться любым шансом получить федеральные средства.

"Туризм сейчас ― это в том числе отрасль импортозамещения, однако эта возможность в крае будет не всегда. Крым, Краснодарский край не добирают туристов, и мы должны воспользоваться этой возможностью, чтобы привлечь дополнительных гостей. Транспортное плечо очень часто делает туристический бизнес неконкурентоспособным. Если бы мы смогли закольцевать Чуйский тракт через Солонешное, имели бы иной турпоток в регион", ― заявил Владимир Семенов.