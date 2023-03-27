Глава алтайского МЧС рассказал, что может превратить "спокойный" паводок в катастрофу

Даже если первая волна половодья пройдёт гладко, проблемы могут возникнуть во вторую

27 марта 2023, 10:15, ИА Амител

Фото: amic.ru

Примерный прогноз на первую волну весеннего половодья на Алтае уже известен. А вот предсказать, как в регионе пройдёт вторая волна, пока трудно. Об этом в "Переговорке" на amic.ru рассказал начальник ГУ МЧС по Алтайскому краю Александр Макаров.

Ответ высоко в горах

Половодье делится на два этапа, напомнил руководитель МЧС. Первый проходит весной из-за вскрытия рек и таяния снега в полях. А вот вторая волна приходит уже в июне. Причина – таяние ледников в горах Алтая.

"Мы недавно сделали облёт по предгорьям. На "тысячниках" снега уже практически нет. Но вторая волна паводка приходит, когда тают "двухтысячники". И на них снег ещё есть. Пока чуть больше нормы, но не критично", – рассказал Макаров.

По словам руководителя, мощность второй волны может увеличиться из-за осадков.

"Если в горах будут идти обильные дожди, это может привести к серьёзным последствиям", – заключил начальник ГУ МЧС.

По его словам, синоптики постоянно мониторят обстановку в горах и уточняют свои прогнозы на вторую волну половодья.

А что с первой волной паводка?

Ожидается, что она пройдёт относительно спокойно. По словам Макарова, запасы снега и воды в нём, а также степень промерзания почвы в этом году в пределах нормы. Поэтому спасатели полагают, что паводок в Алтайском крае начнётся без серьёзных происшествий.

Тем не менее спасатели всё равно готовятся к любым, даже самым худшим вариантам.

О том, каким будет паводок на Алтае в 2023 году, Александр Макаров рассказал Александру Михельсону в программе "Переговорка" на amic.ru. Посмотреть её можно будет 30 марта на нашем сайте.