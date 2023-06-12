В рамках мероприятия он вручил паспорта участникам "Движения первых"

12 июня 2023, 19:31, ИА Амител

















Фото: t.me/tomenko_22/

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал о поездке на фестиваль традиционной культуры, который прошел на "Бирюзовой Катуни" в День России. Пост об этом он опубликовал в своем телеграм-канале.

"На Алтае десятилетиями и даже веками мирно живут, созидая будущее, больше 130 национальностей", – написал Томенко.

Он добавил, что поговорил с участниками фестиваля, а также встретился с активистами "Движения первых", которым вручил паспорта.