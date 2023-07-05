Томенко рассказал о программе переподготовки инженерных кадров в Алтайском крае

Обучение в рамках переподготовки проводится за бюджетные деньги

05 июля 2023, 11:49, ИА Амител

Фото: телеграм-канал Виктора Томенко

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал о том, как в регионе решают вопрос с нехваткой квалифицированных кадров на предприятиях. Пост об этом он опубликовал в своем телеграм-канале.

Один из способов - программа переподготовки инженерных кадров, которая работает в регионе с 2021 года. За это время, по словам Томенко, заявки на участие подали 500 человек. Обучение проводится за бюджетные деньги и занимает четыре месяца.

"Технический директор "Мартики" Тимофей Молчанов рассказал, что прошел обучение по губернаторской программе и с помощью полученных знаний начал внедрять на производстве роботизированную линию по выпуску готовой продукции. И это только один из примеров", - написал Томенко.

Он добавил, что программа позволят заводам повышать эффективность и уровень зарплат сотрудников.