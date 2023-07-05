Томенко рассказал о программе переподготовки инженерных кадров в Алтайском крае
Обучение в рамках переподготовки проводится за бюджетные деньги
05 июля 2023, 11:49, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал о том, как в регионе решают вопрос с нехваткой квалифицированных кадров на предприятиях. Пост об этом он опубликовал в своем телеграм-канале.
Один из способов - программа переподготовки инженерных кадров, которая работает в регионе с 2021 года. За это время, по словам Томенко, заявки на участие подали 500 человек. Обучение проводится за бюджетные деньги и занимает четыре месяца.
"Технический директор "Мартики" Тимофей Молчанов рассказал, что прошел обучение по губернаторской программе и с помощью полученных знаний начал внедрять на производстве роботизированную линию по выпуску готовой продукции. И это только один из примеров", - написал Томенко.
Он добавил, что программа позволят заводам повышать эффективность и уровень зарплат сотрудников.
12:06:58 05-07-2023
внедрять на производстве роботизированную линию -------- Значит сокращение штата сотрудников.
12:53:32 05-07-2023
Чтобы кадры не приходилось переподготавливать, нужно их изначально качественно готовить, вопросы к АлтГТУ в первую очередь.
13:05:52 05-07-2023
абалдеть как взлетели показатели упоминаемости Виктора Петровича!
14:23:12 05-07-2023
Гость (13:05:52 05-07-2023) абалдеть как взлетели показатели упоминаемости Виктора Петро... выборы не за горами
14:55:02 05-07-2023
Количество граждан России "Безработных" очень большое! Просто не хотят платить "достойную" ЗАРПЛАТУ. Вот и никто не хочет работать за "гроши" у таких Работодателей.
22:36:12 05-07-2023
Когда у власти Чекисты и Юристы, то инженеры, врачи и учителя зарабатывают минимум (законы такие). Поэтому работают только энтузиасты и волонтеры. Скоро не кому будет людей лечить и учить.