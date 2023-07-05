Томенко рассказал о ремонте дороги в Заринском районе

На проведение работ выделили более полумиллиарда рублей

05 июля 2023, 15:31, ИА Амител

Фото: телеграм-канал Виктора Томенко

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал о ремонте дороги, которая соединяет сразу несколько населенных пунктов в Заринском районе. Пост об этом он опубликовал в своем телеграм-канале.

"Речь идет о ремонте участков на подъезде к селу Яново - там приводят в порядок дорогу с мостом, и о дороге Авдеевская База — Каменушка", - пояснил Томенко.

Он добавил, что в ближайшее время рабочие будут укладывать верхний слой асфальта, укреплять обочины и оформлять тротуары. В самих селах проведут освещение.

Для выполнения работ использовали инфраструктурный кредит и выделили больше полумиллиарда рублей. Завершить обновление трасс планируют до 30 октября.