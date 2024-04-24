Томенко рассказал о роли Алтайского края для Сибири и России
Губернатор отметил, что в регионе живут сильные люди, которые обеспечивают безопасность страны
24 апреля 2024, 10:35, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал о миссии региона и его роли для Сибири и всей России.
"Стратегия социально-экономического развития Алтайского края, принятая на период до 2035 года, так определяет его миссию: быть ведущим агропромышленным регионом Сибири и Дальнего Востока, территорией творческой и комфортной жизненной среды, территорией, создающей инновации, то есть продолжать обеспечивать продовольственную безопасность, кормить и Сибирь, и Россию", – отметил глава региона в ходе отчета об итогах работы правительства края за 2023 год.
Томенко подчеркнул, что край продолжит вести внешнюю торговлю, обеспечивать технологический суверенитет страны и "ковать ракетный щит России".
Губернатор также рассказал о подвиге алтайских аграриев, которые сделали все, чтобы не потерять половину урожая.
14:37:34 24-04-2024
Максимальный размер пашни в Алт. крае при СССР - около 14-15 млн. Га. На момент 97-98 размер пашни ужался до 8-9 млн. Га. Карлин А.Б., будучи два срока руководителем края, в последние годы молился на 5 млн. Га. Сейчас, если на 1 млн. наберется, то это все!!!!!! Какая житница России??? Поселки пустые или старики одни!
14:55:27 24-04-2024
И самое плохое что могли сделать арендаторы леса - вырубить его под улюлюканье , что лес положено вырубать! А теперь мы имеем испорченный климат, и скатимся в степную зону с пылевыми бурями. А это все сокращает не только пашню, вообще любое растениеводство, пчеловодство. Кругом пришлые арендаторы, которым тут жить не прийдется! От сахарной свеклы до арендаторов леса бенефициары которых тут не проживают !