Томенко рассказал о роли Алтайского края для Сибири и России

Губернатор отметил, что в регионе живут сильные люди, которые обеспечивают безопасность страны

24 апреля 2024, 10:35, ИА Амител

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал о миссии региона и его роли для Сибири и всей России.

"Стратегия социально-экономического развития Алтайского края, принятая на период до 2035 года, так определяет его миссию: быть ведущим агропромышленным регионом Сибири и Дальнего Востока, территорией творческой и комфортной жизненной среды, территорией, создающей инновации, то есть продолжать обеспечивать продовольственную безопасность, кормить и Сибирь, и Россию", – отметил глава региона в ходе отчета об итогах работы правительства края за 2023 год.

Томенко подчеркнул, что край продолжит вести внешнюю торговлю, обеспечивать технологический суверенитет страны и "ковать ракетный щит России".

Губернатор также рассказал о подвиге алтайских аграриев, которые сделали все, чтобы не потерять половину урожая.