Томенко рассказал, как поддержка бизнеса влияет на развитие Алтайского края

Губернатор отметил, что власти продолжат оказывать помощь в реализации различных проектов

23 марта 2023, 12:46, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Губернатор Алтайского края рассказал о том, как власти Алтайского края поддерживают представителей бизнеса. Пост об этом он опубликовал в своём Telegram-канале.

Глава региона отметил, что по итогам прошлого года сборы по НДФЛ выросли на целых 16% и составили 38 млрд рублей. Это повлияло на рост зарплат. По словам Томенко, увеличение показателей напрямую связано с предприятиями и людьми в регионе.

"Алтайский край славится сельским хозяйством, и только группа "Черкизово" вкладывает в создание птицеводческого кластера более 11 млрд рублей. Мы запускаем и поддерживаем работу самых разных предприятий", – написал Томенко.

Он также добавил, что в Рубцовске открылся технопарк "Юг", где уже производят как самые простые, так и сложные посевные машины.

Виктор Томенко заявил, что региональные власти и дальше будут продвигаться в сторону развития проектов, поскольку улучшение условий для бизнеса напрямую влияет на развитие регионов.