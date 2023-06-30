Томенко рассказал о трактористах, отличившихся на тушении пожара в Егорьевском районе

Работать мужчинам приходилось в экстремальных условиях

30 июня 2023, 15:42, ИА Амител

Фото: телеграм-канал Виктора Томенко

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал о трактористах, которые отличились на тушении пожара в Егорьевском районе. Пост он опубликовал в своем телеграм-канале.

Сотрудники Боровлянского лесхоза Виталий Шатохин и Сергей Поднебеснов по несколько суток провели в кабинах своих тракторов, работали в экстремальных условиях: температура выше 60 градусов, почти нулевая видимость, ураганный ветер, копоть, дым.

Оба тракториста представлены к медали Алтайского края "За честь и мужество".

Томенко добавил, что наград заслуживают все, кто помогал бороться со стихией.