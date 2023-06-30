Томенко рассказал о трактористах, отличившихся на тушении пожара в Егорьевском районе
Работать мужчинам приходилось в экстремальных условиях
30 июня 2023, 15:42, ИА Амител
Фото: телеграм-канал Виктора Томенко
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал о трактористах, которые отличились на тушении пожара в Егорьевском районе. Пост он опубликовал в своем телеграм-канале.
Сотрудники Боровлянского лесхоза Виталий Шатохин и Сергей Поднебеснов по несколько суток провели в кабинах своих тракторов, работали в экстремальных условиях: температура выше 60 градусов, почти нулевая видимость, ураганный ветер, копоть, дым.
Оба тракториста представлены к медали Алтайского края "За честь и мужество".
Томенко добавил, что наград заслуживают все, кто помогал бороться со стихией.
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15:47:58 30-06-2023
добавил, что наград заслуживают все, кто помогал бороться со стихией -------- Так а почему тогда только двоих наградил? Раз заслуживают, то их всех наградить тогда надо, а не языком молоть.
17:38:21 30-06-2023
Гость (15:47:58 30-06-2023) добавил, что наград заслуживают все, кто помогал бороться с... Какой прок от этих значков?