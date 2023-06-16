Томенко рассказал о важном проекте, который обсуждали на ПМЭФ

Глава региона отметил, что за прошлый год туризм принес в бюджет два миллиарда рублей

16 июня 2023, 12:15, ИА Амител

Фото: amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал о важном проекте создания современного комплекса отдыха в Белокурихе. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Инвестором выступит тюменская компания "Сибинтел-Холдинг". Объект будет оснащен номерным фондом на 350 мест, центром превентивно-оздоровительной медицины, открытым минеральным бассейном и спа. Предварительный объем необходимых инвестиций – два миллиарда рублей.

Томенко добавил, что новый объект отлично впишется в инфраструктуру Белокурихи, где ежегодно отдыхает около 300 тысяч человек.

По словам главы региона, в прошлом году туризм принес в бюджет два миллиарда рублей.