Томенко рассказал о заринском сквере, который вырос на пустыре
Глава региона отметил, что это наглядный пример того, как города меняются в ходе реализации нацпроектов
04 мая 2023, 09:55, ИА Амител
Фото: t.me/tomenko_22
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал о "Спортивном" сквере в Заринске. Пост он опубликовал в своём телеграм-канале.
Глава региона отметил, что раньше на том месте, где сейчас стоит сквер, был пустырь, а теперь здесь установлен детский городок, роллердром, велодорожки. Место, по его словам, стало популярным у горожан.
Томенко добавил, что сквер "Спортивный" наглядно показывает, как меняются города благодаря реализации нацпроекта "Жильё и городская среда".
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