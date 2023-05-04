Томенко рассказал о заринском сквере, который вырос на пустыре

Глава региона отметил, что это наглядный пример того, как города меняются в ходе реализации нацпроектов

04 мая 2023, 09:55, ИА Амител

Фото: t.me/tomenko_22

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал о "Спортивном" сквере в Заринске. Пост он опубликовал в своём телеграм-канале.

Глава региона отметил, что раньше на том месте, где сейчас стоит сквер, был пустырь, а теперь здесь установлен детский городок, роллердром, велодорожки. Место, по его словам, стало популярным у горожан.

Томенко добавил, что сквер "Спортивный" наглядно показывает, как меняются города благодаря реализации нацпроекта "Жильё и городская среда".