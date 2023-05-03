На улице Приречной в Барнауле начали благоустройство сквера

Сейчас там сносят сухостойные и аварийные деревья. Дендроплан для этой работы был разработан НИИ садоводства Сибири имени Лисавенко

03 мая 2023, 20:29, ИА Амител





















Фото: пресс-центр мэрии Барнаула

Подрядчик приступил к благоустройству сквера на улице Приречной. Об этом сообщает пресс-центр мэрии Барнаула.

Сейчас там сносят сухостойные и аварийные деревья. Дендроплан для этой работы был разработан НИИ садоводства Сибири имени Лисавенко. Согласно ему, позднее на месте высадят 117 новых деревьев и кустарников.

Напомним, что работы выполняются за счёт бюджетных средств и вложений предпринимателей. Контракт заключён с компанией "Виарум". Всего в сквере планируется обустроить велодорожки, тротуары, газоны, установить скамьи и урны. Также в зелёной зоне появятся уличные фонари и система видеонаблюдения.