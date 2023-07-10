Томенко рассказал о засыпанной свалке, на которую жаловались сельчане

Глава региона отметил, что это промежуточное решение проблемы

10 июля 2023, 16:51, ИА Амител

Фото: t.me/tomenko_22

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал о том, как решается вопрос со свалкой, на которую жаловались жители села Караси и Камня-на-Оби. Пост об этом он опубликовал в своем телеграм-канале.

По словам главы региона, люди жаловались на то, что мусор здесь часто горел. Чтобы исправить ситуацию, свалку засыпали.

Томенко отметил, что это решение является промежуточным. Нужно увеличить площадь мусорного полигона и обустроить его так, чтобы работа стала безопасной.