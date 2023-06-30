Томенко рассказал об алтайском заводе, где из бутылок делают подушки
Он отметил, что скоро предприятие сможет претендовать на возмещение затрат на строительство новой производственной линии
30 июня 2023, 09:53, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал о своей поездке на новоалтайский завод "Свит". Пост он опубликовал в телеграм-канале.
Предприятие производит больше трех миллионов единиц одеял, подушек и постельного белья в год. Отмечается, что наполнители здесь делают из переработанных пластиковых бутылок, которые горожане собирают в специальные контейнеры.
Глава региона рассказал о том, что завод работает в зоне ТОСЭР, поэтому получает льготы по налогам. Также ему предоставляются субсидии на компенсацию ставок по кредитам.
Скоро "Свит" сможет претендовать на компенсацию затрат по новому инвестпроекту – до 20 миллионов рублей.
17:17:18 30-06-2023
Лучше про завод где из железок трактора собирают.
07:14:49 01-07-2023
Где газ гражданин губернатор??? Серов обещал ещё в 2008 году. Некрасиво как то выходит.
08:31:23 01-07-2023
Гость (07:14:49 01-07-2023) Где газ гражданин губернатор??? Серов обещал ещё в 2008 году... Ну так у Серова и спроси , раз он обещал. Пусть слово держит!