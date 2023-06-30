Томенко рассказал об алтайском заводе, где из бутылок делают подушки

Он отметил, что скоро предприятие сможет претендовать на возмещение затрат на строительство новой производственной линии

30 июня 2023, 09:53, ИА Амител

Фото: телеграм-канал Виктора Томенко

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал о своей поездке на новоалтайский завод "Свит". Пост он опубликовал в телеграм-канале.

Предприятие производит больше трех миллионов единиц одеял, подушек и постельного белья в год. Отмечается, что наполнители здесь делают из переработанных пластиковых бутылок, которые горожане собирают в специальные контейнеры.

Глава региона рассказал о том, что завод работает в зоне ТОСЭР, поэтому получает льготы по налогам. Также ему предоставляются субсидии на компенсацию ставок по кредитам.

Скоро "Свит" сможет претендовать на компенсацию затрат по новому инвестпроекту – до 20 миллионов рублей.