Томенко рассказал об открытии нового парка в Заринске
Совсем недавно на его месте был пустырь
02 июня 2024, 09:08, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал о важном событии для жителей Заринска – открытии парка "Прометей". Пост он опубликовал в своем телеграм-канале.
Томенко отметил, что еще совсем недавно на этом месте был пустырь, а люди, которым не хватало общественных мест, обращались к властям.
Перед строительством подготовили проект, который отражает особенности города, а на возведение парка удалось получить федеральное финансирование.
"В этом году направили на конкурс сразу три заявки. Это проекты по благоустройству набережной и сквера имени Кузьмы Фомченко в Бийске, по реновации улицы Семипалатинской в историческом центре Змеиногорска, по созданию экстрим-парка на улице 25-го Партсъезда в Заринске", – добавил глава региона.
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