Томенко рассказал об открытии нового парка в Заринске

Совсем недавно на его месте был пустырь

02 июня 2024, 09:08, ИА Амител

Фонтан в заринском парке / Фото: телеграм-канал Виктора Томенко

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал о важном событии для жителей Заринска – открытии парка "Прометей". Пост он опубликовал в своем телеграм-канале.

Томенко отметил, что еще совсем недавно на этом месте был пустырь, а люди, которым не хватало общественных мест, обращались к властям.

Перед строительством подготовили проект, который отражает особенности города, а на возведение парка удалось получить федеральное финансирование.