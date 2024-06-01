В Барнауле закрылся ЦУМ на перестройку
На месте универмага планируют возвести 18-этажный бизнес-центр
01 июня 2024, 15:05, ИА Амител
В Барнауле с 1 июня закрылся ЦУМ на проспекте Ленина. Здание уже покинули арендаторы, также прекратил работу магазин "Мария-Ра".
Ранее amic.ru писал, что в 2025 году на месте старого здания планируют открыть современный деловой центр с внутренним двориком и просторной террасой для летних кафе. В будущем комплексе также хотят разместить магазины, офисы и гостиницу. Здание при этом будет разной этажности: первый уровень – двухэтажный стилобат, а второй уровень – 12-18-этажные башни.
Тем не менее окончательного проекта владелец ЦУМа Евгений Ракшин пока не представил, но подтвердил планы снести старый универмаг.
В Барнауле с 1 июня также прекратило работу кафе "Дубаи" на Павловском тракте. Заведение закрыли из-за того, что суд признал здание самовольной постройкой.
15:18:27 01-06-2024
Писали уже. Несколько раз.
16:56:56 01-06-2024
И слава Богу)
19:16:57 01-06-2024
Гость (16:56:56 01-06-2024) И слава Богу)... изыди!
13:40:54 02-06-2024
Гость (16:56:56 01-06-2024) И слава Богу)... Эк вас корежит - минусов накидали) все построят! И хибары, надеюсь, снесут все в центре) как тут один пропиндосовец выражается - то ли еще будет! А вы сопли продолжайте свои жевать)
18:31:45 02-06-2024
А что взамен?
Ничего. Ближайшие гастрономы на Комсомольском, Чкалова, Брестской
22:32:55 02-06-2024
Гость (18:31:45 02-06-2024) А что взамен? Ничего. Ближайшие гастрономы на Комсомольс... Ты вообще разумное существо? Тебе сказали что через год в 2025 году они откроют новый ЦУМ со всеми необходимыми магазинами)
20:21:29 02-06-2024
Ну да Барнаулу нужно срочно новые торговые площади а то Москва уже начала догонять
22:37:27 02-06-2024
Гость (20:21:29 02-06-2024) Ну да Барнаулу нужно срочно новые торговые площади а то Моск... Ты тупой? Какие новые площади? Кто тебе об этом сочинил? Вместо старого здания просто поставят новое. Те торговцы, что были раньше - они будут и в новом здании. За счет этажности решат новую гостиницу и офисы. Лично тебе это ничем не грозит - в эту гостиницу и в эти офисы тебе не светит никак)
00:31:05 03-06-2024
Зачем там торговый центр ?
Ведь нужно было место ДЛЯ УНИВЕРСИТЕТА !!! Вот и нужно было его там строить ! И не нужно сквер вырубать ! Что , нужно писать президенту , чтобы этот вопрос решить ? Сейчас самое время - чистки идут .
07:16:21 03-06-2024
Гость (00:31:05 03-06-2024) Зачем там торговый центр ? Ведь нужно было место ДЛЯ УНИ... Ну так то там и был торговый центр. Хозяину здания виднее чем вам, что должно быть построено. Хотите универ - выкупите и стройте на здоровье.