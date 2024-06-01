В Барнауле закрылся ЦУМ на перестройку

На месте универмага планируют возвести 18-этажный бизнес-центр

01 июня 2024, 15:05, ИА Амител

Здание ЦУМа в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле с 1 июня закрылся ЦУМ на проспекте Ленина. Здание уже покинули арендаторы, также прекратил работу магазин "Мария-Ра".

Ранее amic.ru писал, что в 2025 году на месте старого здания планируют открыть современный деловой центр с внутренним двориком и просторной террасой для летних кафе. В будущем комплексе также хотят разместить магазины, офисы и гостиницу. Здание при этом будет разной этажности: первый уровень – двухэтажный стилобат, а второй уровень – 12-18-этажные башни.

Тем не менее окончательного проекта владелец ЦУМа Евгений Ракшин пока не представил, но подтвердил планы снести старый универмаг.

В Барнауле с 1 июня также прекратило работу кафе "Дубаи" на Павловском тракте. Заведение закрыли из-за того, что суд признал здание самовольной постройкой.