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В Барнауле закрылся ЦУМ на перестройку

На месте универмага планируют возвести 18-этажный бизнес-центр

01 июня 2024, 15:05, ИА Амител

Здание ЦУМа в Барнауле / Фото: amic.ru
Здание ЦУМа в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле с 1 июня закрылся ЦУМ на проспекте Ленина. Здание уже покинули арендаторы, также прекратил работу магазин "Мария-Ра". 

Ранее amic.ru писал, что в 2025 году на месте старого здания планируют открыть современный деловой центр с внутренним двориком и просторной террасой для летних кафе. В будущем комплексе также хотят разместить магазины, офисы и гостиницу. Здание при этом будет разной этажности: первый уровень – двухэтажный стилобат, а второй уровень – 12-18-этажные башни. 

Тем не менее окончательного проекта владелец ЦУМа Евгений Ракшин пока не представил, но подтвердил планы снести старый универмаг.

В Барнауле с 1 июня также прекратило работу кафе "Дубаи" на Павловском тракте. Заведение закрыли из-за того, что суд признал здание самовольной постройкой.

Барнаул торговые центры

Комментарии 10

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Гость

15:18:27 01-06-2024

Писали уже. Несколько раз.

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Гость

16:56:56 01-06-2024

И слава Богу)

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Элен без ребят

19:16:57 01-06-2024

Гость (16:56:56 01-06-2024) И слава Богу)... изыди!

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Гость

13:40:54 02-06-2024

Гость (16:56:56 01-06-2024) И слава Богу)... Эк вас корежит - минусов накидали) все построят! И хибары, надеюсь, снесут все в центре) как тут один пропиндосовец выражается - то ли еще будет! А вы сопли продолжайте свои жевать)

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Гость

18:31:45 02-06-2024

А что взамен?
Ничего. Ближайшие гастрономы на Комсомольском, Чкалова, Брестской

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Гость

22:32:55 02-06-2024

Гость (18:31:45 02-06-2024) А что взамен? Ничего. Ближайшие гастрономы на Комсомольс... Ты вообще разумное существо? Тебе сказали что через год в 2025 году они откроют новый ЦУМ со всеми необходимыми магазинами)

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Гость

20:21:29 02-06-2024

Ну да Барнаулу нужно срочно новые торговые площади а то Москва уже начала догонять

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Гость

22:37:27 02-06-2024

Гость (20:21:29 02-06-2024) Ну да Барнаулу нужно срочно новые торговые площади а то Моск... Ты тупой? Какие новые площади? Кто тебе об этом сочинил? Вместо старого здания просто поставят новое. Те торговцы, что были раньше - они будут и в новом здании. За счет этажности решат новую гостиницу и офисы. Лично тебе это ничем не грозит - в эту гостиницу и в эти офисы тебе не светит никак)

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Гость

00:31:05 03-06-2024

Зачем там торговый центр ?
Ведь нужно было место ДЛЯ УНИВЕРСИТЕТА !!! Вот и нужно было его там строить ! И не нужно сквер вырубать ! Что , нужно писать президенту , чтобы этот вопрос решить ? Сейчас самое время - чистки идут .

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Гость

07:16:21 03-06-2024

Гость (00:31:05 03-06-2024) Зачем там торговый центр ? Ведь нужно было место ДЛЯ УНИ... Ну так то там и был торговый центр. Хозяину здания виднее чем вам, что должно быть построено. Хотите универ - выкупите и стройте на здоровье.

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