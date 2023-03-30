Томенко рассказал об открытии новой врачебной амбулатории в Алтайском крае

Принимать она будет жителей сразу семи сёл Залесовского муниципального округа

30 марта 2023, 20:34, ИА Амител

Фото: Telegram-канал губернатора Алтайского края Виктора Томенко

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал об открытии врачебной амбулатории в селе Черёмушкино Залесовского округа. В своём Telegram-канале он отметил, что амбулатория будет работать для жителей сразу семи сёл, в том числе Видоново, Малый Калтай, Большой Калтай, Талица, Камышенка, Восход. Стоимость проекта – 41 млн рублей.

Глава региона рассказал, что ещё в прошлом году в крае начали строить 10 новых врачебных амбулаторий и один центр общей врачебной практики. Их общая стоимость – около 400 миллионов рублей. Сейчас все медучреждения получили лицензии и принимают пациентов.

"Конечно, это не решает всех вопросов, связанных с доступностью медпомощи. Мы продолжаем работать в этом направлении и делаем всё возможное, чтобы положительный эффект почувствовал каждый житель края", – заключил Томенко.