Новую скважину пробурят в Тогульском районе, чтобы избавиться от проблем с водой

Улучшением систем водоснабжения также будут заниматься в Калманском, Усть-Калманском, Троицком районах

11 июля 2023, 15:38, ИА Амител

Фото: телеграм-канал Виктора Томенко

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал о рабочей поездке в Тогул, жители которого жаловались на проблемы с водоснабжением. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По словам главы региона, сельчане рассказали, что такой ситуации не было в последние 30 лет, а также сказали, что подвозной воды им хватало и для питья, и для поливки огородов.

Чтобы исправить проблему в селе решили пробурить еще одну скважину. Завершить работы должны до конца года. Также в Тогуле в целом будет модернизироваться система водоснабжения.

"В Тогуле направим 233 миллиона, в частности, на замену больше 7 километров водопроводных сетей и установку новой насосной станции. Улучшения должны почувствовать не меньше половины жителей села", – написал Томенко.

Он добавил, что работать над улучшением системы водоснабжения будут также в Калманском, Усть-Калманском, Троицком районах.

Глава региона заявил, что на реализацию подобных инициатив требуются большие деньги, поэтому власти защищают проекты на федеральном уровне. Сейчас ведется работа над проектно-сметной документацией для Первомайского и Бийского районов. Чтобы улучшить ситуацию с водоснабжением здесь, необходимо не менее 500 миллионов рублей.



