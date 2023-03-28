Томенко рассказал, сколько денег потратили на обновление дорог в Алтайском крае

В 2023 году в регионе планируют обновить 150 различных объектов

28 марта 2023, 16:05, ИА Амител

Фото: Виктор Томенко

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал о том, сколько денег потратили на обновление дорог в регионе с 2019 года. Пост об этом он опубликовал в своём телеграм-канале.

Томенко отметил, что за указанный период времени обновлено две тысячи километров дорог местного и краевого значения. На эти работы было затрачено 18 миллиардов рублей.

"Одни из наиболее ярких примеров: расширение шоссе Ленточный бор, ремонт Змеиногорского тракта. Кроме того, нам удалось полностью обновить трассы до Камня-на-Оби и до Заринска", – написал губернатор.

Он добавил, что в 2023 году обновят 150 различных объектов. На эти цели уже выделили около 5 млрд рублей.