Только в 2024 году более семи тысяч жителей региона заключили контракты с Минобороны РФ

29 мая 2025, 09:38, ИА Амител

Виктор Томенко / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В 2024 году более 7 тыс. жителей Алтайского края заключили контракт с Минобороны РФ и отправились в зону проведения СВО. Об этом губернатор Виктор Томенко рассказал в ходе отчета о работе правительства региона за 2024 год.

"С февраля 2022 года идет специальная военная операция. За это время почти 30 тысяч наших земляков встали в ряды вооруженных сил Российской Федерации, встали на защиту наших национальных интересов, нашей независимости и безопасности, нашего будущего. Это контрактники, мобилизованные, добровольцы", – подчеркнул глава региона.

Он отметил, что только за прошедший отчетный год более семи тысяч человек заключили контракты на прохождение военной службы с Минобороны РФ и отправились в зону проведения специальной военной операции.

Томенко напомнил, что в крае действует 41 мера поддержки участников СВО и их семей. Также работают 30 организаций, помогающих солдатам на передовой.

Напомним, с 26 мая в Алтайском крае почти в два раза выросли выплаты для тех, кто поступает на военную службу по контракту, – с 800 тыс. до 1,5 млн рублей.