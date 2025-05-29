Томенко рассказал, сколько тысяч жителей Алтайского края отправились на СВО
Только в 2024 году более семи тысяч жителей региона заключили контракты с Минобороны РФ
29 мая 2025, 09:38, ИА Амител
В 2024 году более 7 тыс. жителей Алтайского края заключили контракт с Минобороны РФ и отправились в зону проведения СВО. Об этом губернатор Виктор Томенко рассказал в ходе отчета о работе правительства региона за 2024 год.
"С февраля 2022 года идет специальная военная операция. За это время почти 30 тысяч наших земляков встали в ряды вооруженных сил Российской Федерации, встали на защиту наших национальных интересов, нашей независимости и безопасности, нашего будущего. Это контрактники, мобилизованные, добровольцы", – подчеркнул глава региона.
Он отметил, что только за прошедший отчетный год более семи тысяч человек заключили контракты на прохождение военной службы с Минобороны РФ и отправились в зону проведения специальной военной операции.
Томенко напомнил, что в крае действует 41 мера поддержки участников СВО и их семей. Также работают 30 организаций, помогающих солдатам на передовой.
Напомним, с 26 мая в Алтайском крае почти в два раза выросли выплаты для тех, кто поступает на военную службу по контракту, – с 800 тыс. до 1,5 млн рублей.
12:10:09 29-05-2025
Еще бы 100% гарантию возвращения домой на своих двоих...
21:35:32 29-05-2025
Гость (12:10:09 29-05-2025) Еще бы 100% гарантию возвращения домой на своих двоих...... не тебе об этом говорить...
13:32:08 29-05-2025
З0 тыс это только через военкоматы края! А сколько еще через военкоматы других регионов, потому как там выплаты больше, вообще не посчитать!?
13:48:52 29-05-2025
Гость (13:32:08 29-05-2025) З0 тыс это только через военкоматы края! А сколько еще через... А сколько обманутых? Да и не в этом дело. Живой и жизнерадостный отец, несравненно полезнее для своего сына, чем фото в черной рамке.
07:43:26 30-05-2025
Едут за деньгами ,кто то за приключениями и каждый думает только не его. Там не из рогатки стреляют это нужно понимать!