Томенко: выплату контрактникам в Алтайском крае увеличили до 1,5 млн рублей

Теперь в первый год службы военные получат сумму от 4,4 млн рублей

26 мая 2025, 20:11, ИА Амител

Кепка военного / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

С 26 мая в Алтайском крае почти в два раза вырастут выплаты для тех, кто поступает на военную службу по контракту. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Виктор Томенко.

Ранее краевая единовременная выплата для заключивших контракт с Минобороны РФ составляла 800 тысяч рублей. С 26 мая военнослужащим будут выплачивать 1,5 млн рублей. Томенко отметил, что таким образом в первый год службы военные, которые решили направиться в зону спецоперации, смогут получить от 4,4 млн рублей.

Губернатор подчеркнул, что помощь мужчинам, которые выполняют долг перед Родиной, поддержка их близких и семей – безусловный приоритет политики властей.