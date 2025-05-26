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Томенко: выплату контрактникам в Алтайском крае увеличили до 1,5 млн рублей

Теперь в первый год службы военные получат сумму от 4,4 млн рублей

26 мая 2025, 20:11, ИА Амител

Кепка военного / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Кепка военного / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

С 26 мая в Алтайском крае почти в два раза вырастут выплаты для тех, кто поступает на военную службу по контракту. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Виктор Томенко.

Ранее краевая единовременная выплата для заключивших контракт с Минобороны РФ составляла 800 тысяч рублей. С 26 мая военнослужащим будут выплачивать 1,5 млн рублей. Томенко отметил, что таким образом в первый год службы военные, которые решили направиться в зону спецоперации, смогут получить от 4,4 млн рублей.

Губернатор подчеркнул, что помощь мужчинам, которые выполняют долг перед Родиной, поддержка их близких и семей – безусловный приоритет политики властей.

Алтайский край спецоперация

Комментарии 6

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Гость

20:38:59 26-05-2025

в регионе появились деньги?

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Гость

20:40:13 26-05-2025

Военных поддерживать хорошо. И мирским людям денег дайте, жить не на что!

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15

06:21:51 27-05-2025

Гость (20:40:13 26-05-2025) Военных поддерживать хорошо. И мирским людям денег дайте, жи... уже некоторые регионы по 7,5 дают

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Олег

21:00:34 26-05-2025

Хорошо. 1,5 больше чем 0,8.

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Гость

15:53:43 27-05-2025

Олег (21:00:34 26-05-2025) Хорошо. 1,5 больше чем 0,8.... Математическую школу закончили?Без военной кафедры?

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Гость

15:58:50 27-05-2025

Олег (21:00:34 26-05-2025) Хорошо. 1,5 больше чем 0,8.... А ты съезди туда.Махом будут погашены ВСЕ кредиты.И выплату коммуналки скостят на чуть больше половины...И дальше твоё...

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