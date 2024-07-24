Сейчас белорусские трамваи ездят в штатном режиме

24 июля 2024, 08:00, Антон Дегтярев

Белорусский трамвай в Барнауле / Фото: amic.ru

За первые полгода работы белорусских трамваев в Барнауле у них (в ходе обкатки) были выявлены незначительные дефекты, которые оперативно устранили. На сегодняшний день трамваи ездят в штатном режиме и серьезных происшествий с их участием не зафиксировано. Об этом amic.ru рассказали в барнаульской мэрии.

Белорусские трамваи вышли на линию 1 февраля 2024 года, тогда пустили три трамвая, остальные приступили к перевозке пассажиров в середине месяца. Обкатку белорусские вагоны завершили еще в апреле 2024 года. В ходе нее, например, выяснилось, что новые трамваи больше старых и не могут проехать на повороте Челюскинцев – Строителей и на кольце возле депо № 1 на улице Анатолия. Также возникли трудности с опорами контактной сети Барнаула – на некоторых участках были перепады высоты, что не подходит для более габаритных вагонов.

Еще одним препятствием стала низкопольность вагонов. Зимой на путях скопился снег и электротранспорт бороздил по нему. Это могло привести к повреждению тяговых двигателей и редукторов. Проблемы возникли на маршрутах № 3, 4, 5, 9 и 10, так что новую технику пустили по маршрутам № 1, 2 и 7. На данный момент в Барнауле ездят 10 белорусских трамваев.

На новый электротранспорт из краевого бюджета потратили 716 миллионов рублей. Вместимость вагонов составила 150 человек, в салоне 34 сидячих места. В них есть кондиционеры, откидные рампы для въезда и выезда инвалидных колясок, автоинформаторы с возможностью радиоинформирования пассажиров с ограниченными возможностями здоровья, видеокамеры обзора салона, а также электронные информационные табло.