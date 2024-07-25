Томенко сменили на посту председателя сельхозкомиссии в Госсовете

Теперь должность занимает глава Ставропольского края Владимир Владимиров

25 июля 2024, 19:31, ИА Амител

Виктор Томенко / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Президент России Владимир Путин утвердил новые комиссии Госсовета. Как сообщает пресс-служба правительства Алтайского края, губернатора Виктора Томенко на посту председателя комиссии по направлению "Сельское хозяйство" сменил глава Ставропольского края Владимир Владимиров.

Томенко возглавлял рабочую группу с 2018 года – тогда распоряжением Путина было утверждено 16 рабочих групп. Спустя два года их преобразовали в комиссии, а их число увеличилось до 18.

Позднее, в 2024 году, Госсовет включал в себя уже 21 направление. Их курированием занимаются представители российских регионов.