Томенко поздравил жителей Заринска с Днем города
20 июля здесь также отмечают День металлурга
20 июля 2024, 13:10, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил жителей Заринска с Днем города и Днем металлурга. Об этом он написал в телеграм-канале.
По словам политика, в Заринске, самом молодом городе региона, отмечается 45-летие, и здесь же работает "Алтай-Кокс" – одно из крупнейших предприятий России, производящее каждую седьмую тонну кокса в стране.
"Качественная и востребованная продукция – дело рук заринских металлургов, наших земляков, которые ответственно трудятся, совершенствуют свою работу и достигают успехов", – отметил Томенко.
Говоря о жителях Заринска, глава региона отметил, что они активно участвуют в организации праздников, спортивных мероприятий и социальных акций, преображая тем самым свой город.
"Парк "Прометей", открытый недавно, – только один из ярких примеров. Работаем, чтобы таких примеров было больше, ведь у Заринска отличные перспективы развития", – заключил губернатор.
В Барнауле День города отметят 31 августа. Рассказали, какие праздничные мероприятия ждут горожан в последний день лета.
16:18:49 20-07-2024
Как бы всё слегка наоборот... Это день города стали приурочивать к Дню металлурга.
18:23:22 20-07-2024
Кто там у них в этом году из звёзд выступает!? Съездить посмотреть что ли?...
09:02:13 21-07-2024
Заринск основан в 1958 году так-то.