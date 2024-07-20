20 июля здесь также отмечают День металлурга

20 июля 2024, 13:10, ИА Амител

Заринск / Фото: t.me/tomenko_22

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил жителей Заринска с Днем города и Днем металлурга. Об этом он написал в телеграм-канале.

По словам политика, в Заринске, самом молодом городе региона, отмечается 45-летие, и здесь же работает "Алтай-Кокс" – одно из крупнейших предприятий России, производящее каждую седьмую тонну кокса в стране.

"Качественная и востребованная продукция – дело рук заринских металлургов, наших земляков, которые ответственно трудятся, совершенствуют свою работу и достигают успехов", – отметил Томенко.

Говоря о жителях Заринска, глава региона отметил, что они активно участвуют в организации праздников, спортивных мероприятий и социальных акций, преображая тем самым свой город.

"Парк "Прометей", открытый недавно, – только один из ярких примеров. Работаем, чтобы таких примеров было больше, ведь у Заринска отличные перспективы развития", – заключил губернатор.

В Барнауле День города отметят 31 августа. Рассказали, какие праздничные мероприятия ждут горожан в последний день лета.