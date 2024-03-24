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Владимир Путин поставил свечу за упокой погибших в результате теракта в "Крокусе"

Он сделал это на территории государственной резиденции Ново-Огарево

24 марта 2024, 22:31, ИА Амител

Владимир Путин почтил память погибших в результате теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Путин в церкви на территории государственной резиденции Ново-Огарево поставил свечку за упокой погибших.

По последним данным, число жертв теракта возросло до 137 человек. Устроивших теракт доставили на допрос в Следственный комитет. В ближайшее время им изберут меру пресечения.

Москва Теракт
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06:59:20 25-03-2024

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