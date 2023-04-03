Томенко: только около 30% алтайских предприятий соответствуют закону о навозе

Губернатор Алтайского края отметил, что власти просчитывают возможность предоставления дополнительных мер поддержки хозяйств

03 апреля 2023, 11:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае только около 30% животноводческих предприятий полностью соответствуют новому закону о навозе, сообщил губернатор Виктор Томенко.

Напомним, в России с 1 марта вступил в силу новый федеральный закон о побочных продуктах животноводства, по которому их хранение возможно только на специально оборудованных площадках. За нарушения положены штрафы до 450 тысяч рублей.

"Сейчас в Алтайском крае только около 30% животноводческих предприятий – в первую очередь это свинокомплексы, птицефабрики и крупные предприятия по производству молока и мяса – полностью соответствуют закону, – написал Томенко в телеграм-канале. – Другим хозяйствам, чтобы выполнить новые требования, предстоит провести серьёзную работу. Конечно, заботиться об экологии нужно, это важный вопрос. Но как председатель комиссии Госсовета по сельскому хозяйству я думаю и об интересах наших фермеров, которые в любом случае должны будут понести дополнительные затраты на оформление документов и строительство спецплощадок для хранения побочных продуктов".

Губернатор напомнил, что в крае с 2021 года действуют меры поддержки для сельхозпредприятий в этой сфере – регион компенсирует до 40% затрат на оборудование для переработки и хранения побочных продуктов животноводства, а также помогает фермерам с разработкой разрешительной и проектной документации. Кроме того, после вступления в силу новых правил Минсельхоз края регулярно консультирует фермеров по этим вопросам.

"Тем не менее на выполнение новых требований нужно время. На ближайшем заседании нашей комиссии Госсовета я намерен поднять этот вопрос, в том числе с точки зрения необходимости предоставления дополнительных субсидий аграриям из федерального бюджета. На краевом уровне мы также просчитываем возможность предоставления дополнительных мер поддержки", – заключил глава региона.