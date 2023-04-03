Томенко: только около 30% алтайских предприятий соответствуют закону о навозе
Губернатор Алтайского края отметил, что власти просчитывают возможность предоставления дополнительных мер поддержки хозяйств
03 апреля 2023, 11:30, ИА Амител
В Алтайском крае только около 30% животноводческих предприятий полностью соответствуют новому закону о навозе, сообщил губернатор Виктор Томенко.
Напомним, в России с 1 марта вступил в силу новый федеральный закон о побочных продуктах животноводства, по которому их хранение возможно только на специально оборудованных площадках. За нарушения положены штрафы до 450 тысяч рублей.
"Сейчас в Алтайском крае только около 30% животноводческих предприятий – в первую очередь это свинокомплексы, птицефабрики и крупные предприятия по производству молока и мяса – полностью соответствуют закону, – написал Томенко в телеграм-канале. – Другим хозяйствам, чтобы выполнить новые требования, предстоит провести серьёзную работу. Конечно, заботиться об экологии нужно, это важный вопрос. Но как председатель комиссии Госсовета по сельскому хозяйству я думаю и об интересах наших фермеров, которые в любом случае должны будут понести дополнительные затраты на оформление документов и строительство спецплощадок для хранения побочных продуктов".
Губернатор напомнил, что в крае с 2021 года действуют меры поддержки для сельхозпредприятий в этой сфере – регион компенсирует до 40% затрат на оборудование для переработки и хранения побочных продуктов животноводства, а также помогает фермерам с разработкой разрешительной и проектной документации. Кроме того, после вступления в силу новых правил Минсельхоз края регулярно консультирует фермеров по этим вопросам.
"Тем не менее на выполнение новых требований нужно время. На ближайшем заседании нашей комиссии Госсовета я намерен поднять этот вопрос, в том числе с точки зрения необходимости предоставления дополнительных субсидий аграриям из федерального бюджета. На краевом уровне мы также просчитываем возможность предоставления дополнительных мер поддержки", – заключил глава региона.
11:44:02 03-04-2023
запретите учхозу вывозить навоз на поля и оставлять его там не запахивая в тот же день! Новосиликатный задыхается летом от этого амбре! Вывезли, тут же запахали! Либо пусть не вывозят, раз нет возможности запахивать сразу! Я все понимаю, животноводство, сельское хозяйство и т.д., но люди то почему должны страдать! Ну до рвотных позывов иногда, окно не возможно открыть или на улицу выйти!
11:59:54 03-04-2023
есть механо-физические и биологические технологии, обращайтесь организуем
12:01:41 03-04-2023
А что толку, птицефабрика Комсомольская запахивает, а мы в п. Лесном тоже не можем открыть окна, вонь все лето и тучи мух. Раньше какие то специальные ямы рыли и так складировали, потом перепревший навоз уже развозили по полям, а теперь непонятные новшества.....
12:14:32 03-04-2023
Гость, ну я не специалист, точно не знаю. Помню что как то на такие жалобы был дан ответ, что они просто не успели запахать, поэтому и воняло
12:43:12 03-04-2023
если кто знаком с ситуацией, реально получить компенсацию до 40% затрат на оборудование для переработки и хранения побочных продуктов животноводства или же очередное бла-бла-бла?
22:24:29 03-04-2023
А вы не думали, что такие предприятия как учхоз и комсомольское существуют гораздо дольше, чем когда понастроили ваши дома рядом с их полями??? Когда вы покупали или строили там дом следовало об этом подумать, что рядом сельхозпредприятие и там не цветочками будет пахнуть. ..
00:06:07 04-04-2023
Гость, Лучше бы Путин рассторг очередную ограбляющую Россию аферу - парижское соглашение а то снова будет как с заморозкой 300 000 долларов наших резервов. Все кричали верните все в Россию но умышленно не делали фактически отдав их врагам, а затем на ясном газу цинично лицемерно с ухмылками врали что никто не мог спрогнозировать заморозку.
14:37:57 04-04-2023
мы в черемном, в сараях тоже летом задыхаемся от вони!
19:15:56 04-04-2023
Гость, согласен на 100% Строят где топит,строят где оползни а потом компенсацию требуют.