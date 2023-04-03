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Томенко: только около 30% алтайских предприятий соответствуют закону о навозе

Губернатор Алтайского края отметил, что власти просчитывают возможность предоставления дополнительных мер поддержки хозяйств

03 апреля 2023, 11:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Алтайском крае только около 30% животноводческих предприятий полностью соответствуют новому закону о навозе, сообщил губернатор Виктор Томенко. 

Напомним, в России с 1 марта вступил в силу новый федеральный закон о побочных продуктах животноводства, по которому их хранение возможно только на специально оборудованных площадках. За нарушения положены штрафы до 450 тысяч рублей.

"Сейчас в Алтайском крае только около 30% животноводческих предприятий – в первую очередь это свинокомплексы, птицефабрики и крупные предприятия по производству молока и мяса – полностью соответствуют закону, – написал Томенко в телеграм-канале. – Другим хозяйствам, чтобы выполнить новые требования, предстоит провести серьёзную работу. Конечно, заботиться об экологии нужно, это важный вопрос. Но как председатель комиссии Госсовета по сельскому хозяйству я думаю и об интересах наших фермеров, которые в любом случае должны будут понести дополнительные затраты на оформление документов и строительство спецплощадок для хранения побочных продуктов".

Губернатор напомнил, что в крае с 2021 года действуют меры поддержки для сельхозпредприятий в этой сфере – регион компенсирует до 40% затрат на оборудование для переработки и хранения побочных продуктов животноводства, а также помогает фермерам с разработкой разрешительной и проектной документации. Кроме того, после вступления в силу новых правил Минсельхоз края регулярно консультирует фермеров по этим вопросам. 

"Тем не менее на выполнение новых требований нужно время. На ближайшем заседании нашей комиссии Госсовета я намерен поднять этот вопрос, в том числе с точки зрения необходимости предоставления дополнительных субсидий аграриям из федерального бюджета. На краевом уровне мы также просчитываем возможность предоставления дополнительных мер поддержки", – заключил глава региона.

Комментарии 9

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Гость

11:44:02 03-04-2023

запретите учхозу вывозить навоз на поля и оставлять его там не запахивая в тот же день! Новосиликатный задыхается летом от этого амбре! Вывезли, тут же запахали! Либо пусть не вывозят, раз нет возможности запахивать сразу! Я все понимаю, животноводство, сельское хозяйство и т.д., но люди то почему должны страдать! Ну до рвотных позывов иногда, окно не возможно открыть или на улицу выйти!

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Гость

11:59:54 03-04-2023

есть механо-физические и биологические технологии, обращайтесь организуем

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Гость

12:01:41 03-04-2023

А что толку, птицефабрика Комсомольская запахивает, а мы в п. Лесном тоже не можем открыть окна, вонь все лето и тучи мух. Раньше какие то специальные ямы рыли и так складировали, потом перепревший навоз уже развозили по полям, а теперь непонятные новшества.....

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Гость

12:14:32 03-04-2023

Гость, ну я не специалист, точно не знаю. Помню что как то на такие жалобы был дан ответ, что они просто не успели запахать, поэтому и воняло

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Гость

12:43:12 03-04-2023

если кто знаком с ситуацией, реально получить компенсацию до 40% затрат на оборудование для переработки и хранения побочных продуктов животноводства или же очередное бла-бла-бла?

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Гость

22:24:29 03-04-2023

А вы не думали, что такие предприятия как учхоз и комсомольское существуют гораздо дольше, чем когда понастроили ваши дома рядом с их полями??? Когда вы покупали или строили там дом следовало об этом подумать, что рядом сельхозпредприятие и там не цветочками будет пахнуть. ..

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Гость

00:06:07 04-04-2023

Гость, Лучше бы Путин рассторг очередную ограбляющую Россию аферу - парижское соглашение а то снова будет как с заморозкой 300 000 долларов наших резервов. Все кричали верните все в Россию но умышленно не делали фактически отдав их врагам, а затем на ясном газу цинично лицемерно с ухмылками врали что никто не мог спрогнозировать заморозку.

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Гость

14:37:57 04-04-2023

мы в черемном, в сараях тоже летом задыхаемся от вони!

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Гость

19:15:56 04-04-2023

Гость, согласен на 100% Строят где топит,строят где оползни а потом компенсацию требуют.

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