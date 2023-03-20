Опасность или благо? Фермеры боятся разорения из-за нового закона о навозе

За несоблюдение правил по обращению с побочными продуктами животноводства в России планируют ввести большие штрафы

20 марта 2023, 08:15, Ирина Киселева

Фото: unsplash.com

Новый закон о побочных продуктах животноводства № 248 ФЗ от 14 июля 2022 года вступил в силу с 1 марта 2023 года. С этой же даты начало действовать и постановление правительства № 1940 с новыми требованиями к обращению с этими побочными продуктами. Теперь фермерские хозяйства смогут сами решать – будет навоз и помёт опасными отходами или будущими удобрениями. Но и в первом, и во втором случае придётся платить. И платить много. Ряд экспертов примерные затраты оценили в десятки миллионов. Аграрии заявляют, что это приведёт к очередному витку ликвидации хозяйств в Алтайском крае и, как следствие, к росту цен на молоко, сыр, сливочное масло. Учёные настаивают, что закон позволит минимизировать негативное воздействие на окружающую среду и принесёт отрасли животноводства только пользу. В проблеме разбирался amic.ru.

Выбирай: отходы или побочные продукты?

Правительство России с 1 марта 2023 года предоставило фермерам право выбора: навоз, помёт, стоки, которые образуются при выращивании сельхозживотных, а также подстилки можно признать либо отходами производства, либо побочными продуктами животноводства. Определиться хозяйствам нужно в срок до 1 мая 2023 и сведения о принятом решении подать в Россельхознадзор.

Если фермер решит, что это отходы, ему придётся оформить специальную лицензию и вносить установленную плату за негативное воздействие на окружающую среду. Точная сумма ещё не известна, но спикеры сходятся во мнении: платить придётся много, потому что и этих отходов образуется очень много. По экспертным оценкам, общий объём навоза и помёта, образуемого в результате содержания сельскохозяйственных животных, в России составляет около 300 млн тонн в год, в том числе в сельхозорганизациях – около 180 млн тонн, пишет "Интерфакс".

Если хозяйство решит из побочных продуктов получать удобрения, то делать это можно только при условии, что навоз прошёл специальную переработку. По новому закону компостирование разрешается проводить только в специализированных хранилищах, чтобы защитить грунтовые воды и почву от загрязнения.

И как вздумается их не построишь, отмечает фермер из Троицкого района Евгений Поваров. Навозохранилища должны иметь монолитные бетонные или герметично сваренные плёночные покрытия либо иметь в основании глиняную подушку толщиной не менее 20 см. Да и строить их можно только по специальному проекту, который тоже ещё надо заказать. Эти требования невыполнимы для малых хозяйств, как в финансовом, так и технологическом плане, отмечает собеседник агентства.

"Предварительно требуется создать техусловия для обустройства навозо- и помётохранилищ. Для этого необходимо вызвать специалистов, выполнить геодезические работы. А это будет стоить дороже строительства самой площадки. Самый бюджетный вариант из предложенных – обустройство глиняной подушки. Но даже если её сделать, в наших погодных условиях заехать на тракторе на глину через 2-3 недели уже не получится: он там и останется. Навоз изначально считался высококачественным удобрением, а у нас ставят барьеры, это какой-то парадокс. В результате будет страдать малый бизнес", – говорит Евгений Поваров.

Другой вариант для обустройства площадки под хранение побочных продуктов животноводства предполагает снятие слоя чернозёма и последующую укладку герметичной плёнки. Но и его эксперты считают непрактичным. Они отмечают, что целостность материала будет нарушена, как только тяжёлая техника заедет в такое хранилище.

"На нашей ферме 500 дойных коров, и побочных продуктов животноводства производится много. Если посчитать объёмы навоза за год, то, полагаю, таких площадок потребуется несколько общим размером не с одно футбольное поле. Если оборудовать их примитивным способом и постелить плёнку, это будет непрактично. Да только трактор на неё заедет, она и порвётся. Если таких хранилищ не делать, грозят серьёзные штрафы. В итоге старые фермы, я так полагаю, скоро просто уничтожат, а их у нас в крае большая часть", – говорит директор ООО "Гриф" Сергей Мирошниченко (Тальменский район).

За несоблюдение правил по обращению с побочными продуктами животноводства в России планируют ввести большие штрафы. Для должностных лиц они составят от 30 тыс. до 40 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей – 50-60 тыс. рублей, для крупных компаний – от 250 тыс. до 350 тыс. рублей. Пока Госдума приняла законопроект только в первом чтении.

Такие законы принимают "горе-специалисты, которые на ферме ни разу не были", считает руководитель сельхозпредприятия имени Титова Александр Траутвейн. По его словам, если и строить хранилища, то их придётся только бетонировать.

"А на 2000 голов КРС сколько таких площадок нужно построить, чтобы весь навоз переработать? Это десятки миллионов рублей. И откуда взять эти деньги? 85% хозяйств Алтайского края не смогут построить такие сооружения", – подчёркивает Александр Траутвейн.

Директор ООО "Русское поле" Андрей Коломеец больших проблем в новых требованиях не видит. В хозяйстве, где общее поголовье КРС насчитывает 1400 голов, уже определились: будут компостировать. Специализированной площадки здесь пока нет, но как удобрение навоз всегда использовали. На поля его вносили с помощью специальной техники.

"Затраты, конечно, будут, но отдача от применения органических удобрений их возместит. Процесс, который запустило правительство, правильный. У нас есть два разбрасывателя. Возможно, что потребуется приобрести ещё. Но мы видим положительный эффект от внесения такого удобрения", – отмечает Андрей Коломеец.

Без господдержки фермеры не справятся

Потратить несколько миллионов рублей на создание "правильной" инфраструктуры для обращения с побочными продуктами могут позволить себе только крупные агрокомплексы, настаивают большинство опрощенных amic.ru руководителей хозяйств. Если новые требования будут внедрены в полном объёме, это неизбежно приведёт к глобальному снижению поголовья молочных коров – большинство средних и малых хозяйств переключатся на растениеводство, считает Траутвейн. Как следствие, это грозит снижением надоев молока и ростом цен на всю молочную продукцию.

По крайней мере, не уверен, что сможет работать в новых условиях, фермер из Угловского района Александр Игошкин.

"И так на нас столько всего навешали. А год от года становится всё тяжелее. У нас 400 коров. Сейчас всё просчитаем, если не потянем расходы, придётся завязывать с этим видом деятельности, оставим только растениеводство. Жалко, конечно, плакать будем, а что тут сделаешь?" – говорит глава КФХ Александр Игошкин.

Александр Траутвейн добавляет, что молочная отрасль и так низкорентабельная. Но то, что сейчас происходит, это "удар ниже пояса" вкупе с другими бюрократическими требованиями, которые уже существуют. Эксперт подчёркивает, что крестьяне всегда вносили конский и коровий навоз в землю как органическое удобрение. А теперь мало нужно его складировать на специальную площадку, придётся длительное время его там выдерживать и только после лабораторных замеров в аккредитованных лабораториях вносить их в почву. Использовать непереработанные навоз и помёт не допускается, говорится в документе.

Если надзорные органы обнаружат, что предприятие нарушает требования к обращению навоза и помёта, побочные продукты снова "превратятся" в отходы, и сельхозпроизводителю начислят плату за негативное воздействие в полном объёме – экологический сбор.

"У меня большой вопрос к Минсельхозу: зачем это делается именно сейчас? Мы должны обеспечить продовольственную безопасность страны. В нынешней ситуации – это важнейшая задача. А нам создают все условия, чтобы закрывались предприятия. Работает хозяйство, занимается молочным производством, которое и так малорентабельное. А им говорят: выложи миллионов 50, построй 2-3 бетонные площадки. У него нет таких денег. Мы очень надеемся, что здравый смысл всё же восторжествует", – говорит Александр Траутвейн.

Эксперт добавляет, что если государство вводит такие требования, тогда оно должно взять на себя затраты по обустройству таких площадок. Средства необходимо выделить из бюджета и передать хозяйствам. С этой точкой зрения согласен и Сергей Мирошниченко.

"Есть предприятия, которые имеют "жирок", но их в крае единицы. И мы тоже не в их числе. Без господдержки большинству не выжить. При этом деньги должны выделять на строительство таких площадок в полном объёме и сразу, а не через год", – говорит Сергей Мирошниченко.

Вопрос о выполнении новых требований обсуждали в Москве и на 34-м всероссийском съезде фермеров (АККОР) 9 и 10 февраля. Его участники пришли к выводу, что реализовать новые обязательства смогут даже не все крупные хозяйства, мелким это и вовсе не под силу, рассказывает исполнительный директор Союза крестьянских (фермерских) формирований Алтайского края Александр Вайс.

"Для малого бизнеса это просто невозможно. Мы подготовили обращение в Минсельхоз и Россельхознадзор с просьбой снизить требования, связанные с хранением и использованием навоза", – говорит эксперт.

Навоз действительно настолько опасен?

Увеличение производства сельскохозяйственной продукции тесно связано с повышением плодородия почв. Основным резервом этого являются органические удобрения – навоз и помёт, говорит доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры почвоведения и агрохимии АГАУ Ольга Антонова. В Алтайском крае их интенсивно вносили на поля. Но всё изменилось после перестройки, а в 2014 году навоз и помёт в России отнесли к категории опасных отходов.

"Органические удобрения накапливали, получали компост и проводили агроокультуривание полей. Только в 1991 году было внесено 9 млн тонн таких удобрений. Но после 90-х началось снижение поголовья скота, а в 2014-м вышел закон, и навоз отнесли к отходам. Всё это разрушило отработанную систему применения органических удобрений. Стал действовать строгий контроль за хранением, утилизацией, обеззараживанием навоза со стороны Россельхознадзора и санэпидемстанций. Всё это сократило объёмы внесения навоза и их бесконтрольное хранение", – говорит учёный.

Юрлиц и предпринимателей обязали лицензировать сбор отходов. В то же время требования к его утилизации были жёсткие, а штрафы за нарушения – высокие. В итоге поля стали недополучать удобрения, как следствие, пошла на спад и плодородность почв, отмечает Ольга Антонова. Кроме того, бессистемное хранение навоза без обустроенных площадок начало способствовать загрязнению окружающей среды: водных ресурсов и почвы вблизи с местами хранения этих удобрений.

"Чаще всего навоз сваливают в места понижения рельефа. Начинается его разложение, и навозная жижа, богатая гумусовыми веществами, через почву может попасть в водоёмы. Там начинает развиваться бурная растительность. Камыши, водоросли, трава растут как на дрожжах. Так зарастают болота и озёра. В степной части края пресных озёр уже не осталось", – отмечает эксперт.

Ольга Антонова подчёркивает, что только благодаря правильному обращению и хранению побочной продукции животноводства можно исключить загрязнение окружающей территории. Она признаёт, что обустройство специализированных навозохранилищ потребуют больших затрат, но "они стоят того, чтобы сохранить экологию".