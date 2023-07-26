Губернатор Томенко встретился с Мишустиным. Алтай снова получит федеральные деньги

Глава правительства РФ похвалил достижения Алтайского края и пообещал региону средства решение проблем с водой в регионе

26 июля 2023, 18:42, ИА Амител

























































Фото: Антон Червяков

Губернатор Виктор Томенко принял участие в федеральном совещании по туризму и провел личную встречу с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Глава правительства РФ похвалил достижения Алтайского края и пообещал региону средства решения проблем с водой в регионе.

"Сегодня на встрече с председателем правительства мы подробно поговорили об индивидуальной программе социально-экономического развития края. За три года мы уже выполнили пятилетние планы. Мы используем все возможности, все инструменты для привлечения дополнительных средств в бюджет края. Эти дополнительные источники помогают нам решать инфраструктурные вопросы, например, с дорогами, с транспортом", – рассказал глава региона.

В ходе личной беседы глава региона показал председателю правительства стенд края с презентацией модульного отеля "Август". Мишустин назвал проект "потрясающим" и похвалил губернатора за успехи в развитии туристической отрасли в Алтайском крае.

После встречи Мишустин пообещал выделить Алтайскому краю 200 млн рублей на улучшение качества воды. Это одна из главных проблем региона. С помощью этих денег уже осенью можно будет решить проблему с водоснабжением 56 населенных пунктов, где живет 84 тысячи человек.

Всего в Алтайском крае на улучшение качества воды ежегодно выделяется полмиллиарда рублей краевых средств. За пять лет пробурили 402 скважины, построили 68 водонапорных башен, заменили 200 километров водопроводных сетей. Водоснабжение улучшилось для 198 тысяч жителей края. Благодаря федеральному проекту "Чистая вода" также качество воды улучшилось уже для 26 тысяч жителей.

При этом на сегодняшний день 42% жителей Алтайского края получают воду из скважин, пробуренных еще в 70-80-е годы прошлого века. Выделенные правительством средства позволят пробурить дополнительные водозаборные скважины и установить новые водонапорные башни.

"Сейчас примерно две трети жителей края пользуются водой из подземных источников. Мы определили 56 населенных пунктов, где нужно срочно пробурить дополнительные скважины, установить водонапорные башни. Я обратился к председателю правительства, чтобы финансирование было в этом году предоставлено из Резервного фонда. Тогда мы осенью проведем работы и к следующему сезону будем готовы. Михаил Владимирович дал поручение, поддержка краю будет оказана", – подчеркнул Томенко.

Отметим, что Мишустин уделяет особое внимание Алтайскому краю. После каждой встречи регион получает деньги на крупные проекты. В частности, после прошлой встречи правительство выделило средства на покупку машин скорой помощи для региона.

Всего, благодаря встречам губернатора Томенко с главой правительства, Алтайский край получил поддержку более чем на 20 млрд рублей. Средства пошли на покупку дорожно-строительной техники, строительство дорог, инфраструктурное развитие, покупку автобусов, возведение школ и реализацию других проектов.

По итогам встречи Мишустин подчеркнул, что Алтайский край пользуется специальными инструментами для развития. Отдельно он высказался и о туризме.

"Для туризма открывается все больше российских субъектов. Это касается и Алтая. Алтайский край вошел в десятку самых популярных направлений. Мы запустили программу по строительству модульных отелей, которые набирают все большую популярность. Алтайский край – среди лидеров в этой программе", – подчеркнул премьер-министр.

Отметим, что Алтайский край сейчас участвует во всех федеральных программах и получает деньги на строительство и ремонт дорог, на очищение воды, на строительство школ и больниц, очистные сооружения и многое другое. Активную поддержку оказывает правительство. За лето регион посетили уже три министра – глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, министр труда Антон Котяков, а также глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев. По итогам каждого визита губернатор смог договориться о дополнительной поддержке соответствующих сфер.

До этого губернатор Томенко встретился с президентом России Владимиром Путиным по видеосвязи. Во время переговоров в мае глава государства отметил перспективы туристической отрасли Алтайского края, инвестпроекты и пообещал ему рассмотреть вопрос о выделении краю денег на новую аэродромную полосу и вспомогательное оборудование для аэропорта.