Томенко убрал одного из замов и перераспределил полномочия у остальных

Статус врио утратил руководитель краевой инспекции финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Дмитрий Малыхин

19 сентября 2024, 10:03, ИА Амител

Губернатор Виктор Томенко / Фото: amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал распоряжение о перераспределении полномочий зампредседателей регионального правительства. Согласно документу, изменен список обязанностей у Юрия Абдуллаева, Александра Климина, Данила Ситникова и Виталия Снесаря. Теперь у главы краевого кабмина осталось девять заместителей: Дмитрий Малыхин сосредоточится на основной должности, пишет "Атмосфера".

Юрий Абдуллаев координирует и контролирует министерства образования и науки, культуры, управление госохраны объектов культурного наследия, отдел по обеспечению деятельности краевой комиссии по делам несовершеннолетних.

Александр Климин координирует и контролирует министерства промышленности и энергетики, строительства и ЖКХ, транспорта, а также инспекции по контролю в области градостроительной деятельности, строительного и жилищного надзора.

Данил Ситников организует деятельность исполнительных органов в бюджетной, налоговой и кредитной сферах, внутреннем государственном финансовом контроле, контроле за соблюдением законодательства о контрактной системе. Он руководит Министерством финансов, координирует и контролирует инспекцию финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок.

Виталий Снесарь организует деятельность исполнительных органов в сфере обеспечения законности, регистрации актов гражданского состояния, имущественных отношений, международных связей, информационных технологий, электросвязи и почтовой связи, цифровой трансформации, физкультуры и спорта, противодействия коррупции, государственной гражданской и муниципальной службы, кадровой и наградной политики. Он координирует и контролирует министерства спорта, цифрового развития и связи, а также управления юстиции, имущественных отношений, делами губернатора и правительства края.