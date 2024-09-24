Томенко учредил Совет по улучшению качества жизни в Алтайском крае

Заседания будут проходить по мере необходимости, но не реже одного раза в год

24 сентября 2024, 15:12, ИА Амител

Виктор Томенко / Фото: Антон Федотов

В Алтайском крае утвержден состав Совета по улучшению качества жизни в регионе, распоряжение подписал губернатор Виктор Томенко, сообщает "Атмосфера".

"Новый орган создан для реализации на территории края "Национальной социальной инициативы", внедрения регионального соцстандарта и повышения уровня качества жизни населения", – отмечает издание.

Совет, в состав которого вошли 30 человек, возглавил Томенко. Также в коллегиальный орган вошли члены краевого правительства, руководители профильных министерств и управлений, а также ряда организаций. Заседания будут проходить по мере необходимости, но не реже одного раза в год.