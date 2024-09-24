Томенко учредил Совет по улучшению качества жизни в Алтайском крае
Заседания будут проходить по мере необходимости, но не реже одного раза в год
24 сентября 2024, 15:12, ИА Амител
В Алтайском крае утвержден состав Совета по улучшению качества жизни в регионе, распоряжение подписал губернатор Виктор Томенко, сообщает "Атмосфера".
"Новый орган создан для реализации на территории края "Национальной социальной инициативы", внедрения регионального соцстандарта и повышения уровня качества жизни населения", – отмечает издание.
Совет, в состав которого вошли 30 человек, возглавил Томенко. Также в коллегиальный орган вошли члены краевого правительства, руководители профильных министерств и управлений, а также ряда организаций. Заседания будут проходить по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
15:21:23 24-09-2024
надеюсь совет по улучшению качества жизни и совет по эвакуации - это два разных совета!?
или...?
15:38:28 24-09-2024
Гость (15:21:23 24-09-2024) надеюсь совет по улучшению качества жизни и совет по эвакуац...
Есть ещё совет по содержанию защитных убежищ гражданской обороны.
15:22:39 24-09-2024
как не имея средств поднять качество жизни...!?
15:49:46 24-09-2024
Гость (15:22:39 24-09-2024) как не имея средств поднять качество жизни...!?... для этого нужно собираться раз в год и обсуждать это...
18:05:51 24-09-2024
Гость (15:49:46 24-09-2024) для этого нужно собираться раз в год и обсуждать это...... ... но не менее одного раза в год.
15:53:36 24-09-2024
Озвученное в СМИ предположение о перепрофилировании лечебного учреждения ( поликлиники N2 ) или ином решении его будущей судьбы после реконструкции и ремонта , не предполагающем обслуживания прежнего контингента , надо полагать , тоже " улучшит " качество жизни тысяч горожан ?
15:57:59 24-09-2024
Куда ещё то лучше?
Совесть поимейте
15:58:42 24-09-2024
ммм очередной отдел по ничегонеделанию и получению хорошей з\п
16:20:24 24-09-2024
Денег девать не куда
16:24:34 24-09-2024
ну щас как насоветуются - заживем!!!
16:49:11 24-09-2024
А если громогласно не объявлять о создании всяких советов ,а просто улучшать жизнь ПРОСТЫХ граждан: повышать зарплату, ремонтировать ветхое жилье, строить хорошие поликлиники, детские сады, школы и т.д.
Если нет денег на подобные инициативы, то зачем и советы собирать???
18:02:55 24-09-2024
Гость (16:49:11 24-09-2024) А если громогласно не объявлять о создании всяких советов ,а... Ну как зачем, обозначить заинтересованность и участие властей, советы же ни к чему не обязывают. А если громко не объявлять, то никто об этой заинтересованности и участии даже не догадается и могут возникнуть ненужные вопросы как сверху так и снизу.
19:26:47 24-09-2024
Дайте газ и жизнь моя улучшится.
21:09:26 24-09-2024
Убили...самый НИЩИЙ регион))))
09:21:49 25-09-2024
Вот он как улучшил - на целых 5,1% зарплату поднял.............заживем!
10:15:33 25-09-2024
..собрались в курятнике лиса, хорек и волк порешать, как улучшить жизнь кур...Тощие что то они стали, не жирные...не вкусные. Ни к чему не пришли..решили оставить все как есть...Взяли каждый себе по курочке и разошлись по домам..До следующего заседания...
21:34:39 25-09-2024
Когда в пос. Борзовую Заимку воду проведёте и дороги зделаете?21 век!!! Совести совсем у наших правителей нет. Даже в деревнях есть центральное водоснабжение и дороги. Чё, совсем нас не ощущаете?