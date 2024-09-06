Томенко рассказал, как на Алтае реализуется 30 инвестпроектов на 100 млрд рублей

Губернатор Алтайского края отметил, что по основным направлениям идет значительный прирост производства

06 сентября 2024, 14:36, ИА Амител

Губернатор Виктор Томенко / Фото: amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал в интервью "Комсомольской правде", как в регионе реализуется несколько крупных инвестпроектов и по каким видам продовольственных товаров ожидается дальнейший рост объемов производства.

Томенко отметил, на данный момент краевые власти сопровождают около 30 крупных инвестпроектов почти на 100 млрд рублей. Ключевые из них увеличат производство молока и продукции ее переработки.

"Например, "Эконива-Алтай", одно из подразделений холдинга "Эконива", заканчивает работы по созданию мощного животноводческого комплекса. Уже видим первые объемы производства. Планируют выходить на дополнительные 50 тысяч тонн молока в год, что позволит получать дополнительную молочную продукцию – сметану, сыры и так далее", – рассказал глава региона.

По его словам, всего за два-три года "Алтайский бройлер" – филиал компании "Куриное царство", которое, в свою очередь, входит в группу "Черкизово" – увеличит объемы производства и переработки мяса птицы почти вдвое, до 130 тысяч тонн в год.

Также в пример губернатор привел "Румелко-Агро", которое в Заринском районе построило комплекс на 3 тыс. голов дойного стада, позволяющее получать до 35 тысяч тонн молока в год. Продукцию планируется перерабатывать как на молокоперерабатывающем заводе в Заринске, так и у других переработчиков.

"Добавлю, что сегодня мы имеем рекордные показатели по выращиванию и сбору семян масличных культур – 1,7 миллиона тонн. Регион увеличивает мощности по переработке их в масло. Сегодня мы примерно одну треть перерабатываем, две трети мы направляем на продажу. Но, конечно, хотелось бы получать продукцию более высокого передела", – подчеркнул Томенко.

Кроме того, уточнил глава региона, сегодня в Благовещенском районе и в Рубцовске стартует ряд проектов в перерабатывающей отрасли. Так, компания "Сигма-холдинг" начинает строительство завода по производству масла, а группа компаний "Благо" будет производить до 3 тыс. тысяч тонн масла в сутки.