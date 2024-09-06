Томенко рассказал, как на Алтае реализуется 30 инвестпроектов на 100 млрд рублей
Губернатор Алтайского края отметил, что по основным направлениям идет значительный прирост производства
06 сентября 2024, 14:36, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал в интервью "Комсомольской правде", как в регионе реализуется несколько крупных инвестпроектов и по каким видам продовольственных товаров ожидается дальнейший рост объемов производства.
Томенко отметил, на данный момент краевые власти сопровождают около 30 крупных инвестпроектов почти на 100 млрд рублей. Ключевые из них увеличат производство молока и продукции ее переработки.
"Например, "Эконива-Алтай", одно из подразделений холдинга "Эконива", заканчивает работы по созданию мощного животноводческого комплекса. Уже видим первые объемы производства. Планируют выходить на дополнительные 50 тысяч тонн молока в год, что позволит получать дополнительную молочную продукцию – сметану, сыры и так далее", – рассказал глава региона.
По его словам, всего за два-три года "Алтайский бройлер" – филиал компании "Куриное царство", которое, в свою очередь, входит в группу "Черкизово" – увеличит объемы производства и переработки мяса птицы почти вдвое, до 130 тысяч тонн в год.
Также в пример губернатор привел "Румелко-Агро", которое в Заринском районе построило комплекс на 3 тыс. голов дойного стада, позволяющее получать до 35 тысяч тонн молока в год. Продукцию планируется перерабатывать как на молокоперерабатывающем заводе в Заринске, так и у других переработчиков.
"Добавлю, что сегодня мы имеем рекордные показатели по выращиванию и сбору семян масличных культур – 1,7 миллиона тонн. Регион увеличивает мощности по переработке их в масло. Сегодня мы примерно одну треть перерабатываем, две трети мы направляем на продажу. Но, конечно, хотелось бы получать продукцию более высокого передела", – подчеркнул Томенко.
Кроме того, уточнил глава региона, сегодня в Благовещенском районе и в Рубцовске стартует ряд проектов в перерабатывающей отрасли. Так, компания "Сигма-холдинг" начинает строительство завода по производству масла, а группа компаний "Благо" будет производить до 3 тыс. тысяч тонн масла в сутки.
"Это основные направления, по которым идет значительный прирост производства", – указал Виктор Томенко.
16:16:55 06-09-2024
А что означает фраза - "краевые власти сопровождают"?
16:30:05 06-09-2024
Вопрос (16:16:55 06-09-2024) А что означает фраза - "краевые власти сопровождают"?... Палки в колеса не ставят может быть. Уже много с них, когда не лезут и не портят.
16:52:29 06-09-2024
Эконива наладила производство скоро и коров не надо будет, так молоко рекой льется успевай только вагоны с пальмой разгружать
17:18:09 06-09-2024
Гость (16:52:29 06-09-2024) Эконива наладила производство скоро и коров не надо будет, т... Хосспади, да откуда же вы такие берётесь... Какая пальма и молоко? Пальмовое масло используется в кондитерской промышленности. В молоко никто никакую "пальму" не льёт. Плохое качество некоторых молочных брэндов связано в первую очередь с низким качеством исходного сырья - молока. А также с некачественной переработкой сырья в связи с неправильной организацией производства или устаревшим оборудованием.
19:21:09 06-09-2024
Гость (17:18:09 06-09-2024) Хосспади, да откуда же вы такие берётесь... Какая пальма и м... в молочку не льют пальму? вы хоть ЮТ откройте и посмотрите съемки с заводов, что ли, чтобы не позорится. сейчас молочку без пальмы еще поискать нужно. особенно, хваленую белорусскую .
17:47:02 06-09-2024
Томенко очень старается сделать что-то в крае. Это видно. Я сама много негатива выливала на амике в адрес властей,хотя видела,что человек болеет душой за край. Тяжело жить в Алтайском крае простым людям. Приходится выживать...
18:17:35 06-09-2024
Гость (17:47:02 06-09-2024) Томенко очень старается сделать что-то в крае. Это видно. Я ... Что, например?
08:16:18 08-09-2024
Да что толку от ваших проектов, москали всё скупили и творят что хотят. У нас в крае самые нищие зарплаты, а цены на всё космические. Хлеб в цене подскочил на 10 рублей. Где это видано. Люди скоро бунт устроят, а их проекты волнуют.