Новым председателем стал депутат Сергей Струченко

10 июля 2024, 14:28, ИА Амител

Виктор Томенко / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко утвердил новый состав Совета отцов, сообщается на сайте организации.

В него вошли представители общественных и коммерческих организаций из разных районов, нацеленные на развитие отцовского движения в регионе.

Новый председатель Совета – депутат Барнаульской думы Сергей Струченко. Предыдущий глава Юрий Абдуллаев перешел на работу в правительство края.

Основные задачи нового Совета – развитие института семьи, реализация социальных программ по укреплению семейных ценностей, усиление информационной и организационной работы.