Томенко утвердил новый состав Совета отцов
Новым председателем стал депутат Сергей Струченко
10 июля 2024, 14:28, ИА Амител
Виктор Томенко / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко утвердил новый состав Совета отцов, сообщается на сайте организации.
В него вошли представители общественных и коммерческих организаций из разных районов, нацеленные на развитие отцовского движения в регионе.
Новый председатель Совета – депутат Барнаульской думы Сергей Струченко. Предыдущий глава Юрий Абдуллаев перешел на работу в правительство края.
Основные задачи нового Совета – развитие института семьи, реализация социальных программ по укреплению семейных ценностей, усиление информационной и организационной работы.
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