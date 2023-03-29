Томенко: "Белокуриха Горная" станет курортом мирового уровня и затмит Сочи

В Алтайском крае построят первый в России всесезонный бальнеологический курорт, построенным с чистого листа

29 марта 2023, 16:35, ИА Амител









Курорт "Белокуриха Горная" / Фото: t.me/tomenko_22

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал о планах на туристический комплекс "Белокуриха Горная". Пост об этом он опубликовал в своём Telegram-канале.

"На территории площадью 53 гектара планируется построить гостиницу, санаторно-курортный комплекс, два парк-отеля, апарт-отель, семейно-оздоровительный центр. На курорте также появятся спортивные площадки, акватермальные комплексы и много чего ещё. Инвесторы интересуются проектом, так что нет сомнений – мы начнём его реализацию сразу после завершения работы над мастер-планом. На курорте появится около 2000 новых рабочих мест", – написал Томенко.

Глава региона выразил уверенность в том, что всесезонный туристический комплекс станет популярным местом у жителей и гостей края, а вместе с другими проектами затмит Сочи.

Томенко также рассказал, как власти поддерживают бизнесменов: им выдают льготные кредиты на создание туристической инфраструктуры – помощь получили четыре проекта с общим объёмом инвестиций в 35 млрд рублей. По словам губернатора, это лишь одна из немногих мер поддержки.