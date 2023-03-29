НОВОСТИАлтай

Томенко: "Белокуриха Горная" станет курортом мирового уровня и затмит Сочи

В Алтайском крае построят первый в России всесезонный бальнеологический курорт, построенным с чистого листа

29 марта 2023, 16:35, ИА Амител

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал о планах на туристический комплекс "Белокуриха Горная". Пост об этом он опубликовал в своём Telegram-канале.

"На территории площадью 53 гектара планируется построить гостиницу, санаторно-курортный комплекс, два парк-отеля, апарт-отель, семейно-оздоровительный центр. На курорте также появятся спортивные площадки, акватермальные комплексы и много чего ещё. Инвесторы интересуются проектом, так что нет сомнений – мы начнём его реализацию сразу после завершения работы над мастер-планом. На курорте появится около 2000 новых рабочих мест", – написал Томенко.

Глава региона выразил уверенность в том, что всесезонный туристический комплекс станет популярным местом у жителей и гостей края, а вместе с другими проектами затмит Сочи.

Томенко также рассказал, как власти поддерживают бизнесменов: им выдают льготные кредиты на создание туристической инфраструктуры – помощь получили четыре проекта с общим объёмом инвестиций в 35 млрд рублей. По словам губернатора, это лишь одна из немногих мер поддержки.

Комментарии 27

  • не затмит, там море есть )))
    29 марта, Гость   Ответить
  • Как можно сравнивать горы и море? если есть выбор на море по горячей путевке на пару недель за 80 тысяч или Белокуриха за неделю за 100 - выбор очевиден
    29 марта, Гость   Ответить
  • Какие громкие слова. Придет инвестор и все сделает, и будет все в ажуре. А по факту фермера на месте душим отводом фекалий. Отрасли которые действительно поднимали край опускаем, а вот курорт решили поднять.
    29 марта, Гость   Ответить
  • Ура!!! Еще один тур кластер, Барнаул то вон как развился на гору аж две лестницы есть!
    29 марта, Гость   Ответить
  • Васюки, не?
    29 марта, Гость   Ответить
  • Красиво сказано, но инвестор боится наше государство, правила меняются очень часто.
    29 марта, Гость   Ответить
  • Музей на по Октября сначала достройте
    29 марта, Гость   Ответить
  • Затмит, если укров наймут море выкопать.
    29 марта, Гость   Ответить
  • Белокуриха, конечно, хорошо. Только вот никто и никогда не ведёт статистику по умершим после её посещения. Родон многим очень вреден. Смертельно.
    29 марта, Гость   Ответить
  • И цены в Белокурихи таковы, что нигде в мире нет таких высоких цен!
    29 марта, Гость   Ответить
  • Сколько было прожектов. Бирюзовая Катунь, Манжерок, Рублёвка и тд.
    29 марта, Гость   Ответить
  • Не, я люблю море- Красное, Черное, Средиземное, на крайняк Азовское. Купаешься, загораешь, пьешь южные вина и кушаешь фрукты-кайф! А что Белокуриха- тоска да и только
    29 марта, Гость   Ответить
  • Что-то подобное мы уже слышали про французский виноград.
    29 марта, Гость   Ответить
  • Никогда
    30 марта, Гость   Ответить
  • Дежавю. Что-то читала похожее лет 10 назад.
    30 марта, Гость   Ответить
  • Гость, Белюки же
    30 марта, Гость   Ответить
  • Одни негативные отзывы! Почему!??? Всё правильно делают! Один год море, солнце, вино, другой горы, воздух, здоровье!
    30 марта, Гость   Ответить
  • Да, но только горы, воздух, здоровье для зажиточных (коих больше в столицах) а не местного большинства со средним достатком. Дешевле слетать в Турцию, а оздоравливаться самому народными средствами и физкультурой.
    30 марта, Гость   Ответить
  • Главное- сказать красиво. В Сочи на строительство одной только дороги в горный кластер ушло 77 млрд а железная дорога Адлер-Красная поляна обошлась в 272 млрд. Конечно Белокуриха будет круче.
    30 марта, Гость   Ответить
  • Гость, да ещё все ли деньги ушли куда надо?
    30 марта, Гость   Ответить
  • Гость, родон.. смертельно.. Замерял я там фон дозиметром, ради интереса. Москва фонит больше.
    30 марта, Гость   Ответить
  • Да, цены в Белокурихе не для всех! А уж в Белокурихе 2 точно рядовой россиянин-бюджетник не осилит! С зарплатой в 25 тысяч!
    30 марта, Гость   Ответить
  • Я в Сочи езжу ради климата и моря, а в Белокурихе нет ни первого, ни второго, да и горнолыжные комплексы в Белокурихе никогда не достигнут уровня "Роза Хутор", там горы выше облаков.
    30 марта, Гость   Ответить
  • Гость, родона, увы,там уже нет
    30 марта, Гость   Ответить
  • Гость, родона, увы,там уже нет
    30 марта, Гость   Ответить
  • Гость, как никогда и не было. Был , есть и будет- рАдон.
    30 марта, Гость   Ответить
  • В Белокурихе скучно, сибирское село. Нужна инфраструктура хорошая. Отдых непонятно на кого рассчитан. Например, концертный зал с хорошим репертуаром точно украсит курорт. Местечковые мышление у руководителей.
    31 марта, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров