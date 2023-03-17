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Инвесторы готовы выделить 557 млн рублей на развитие "Бирюзовой Катуни"

На эти деньги будут реализованы три новых инвестпроекта

17 марта 2023, 09:18, ИА Амител

Фото: t.me/tomenko_22
Фото: t.me/tomenko_22

Инвесторы готовы вложить 557 млн рублей на развитие трёх проектов на "Бирюзовой Катуни". Об этом рассказал глава региона Виктор Томенко.

В данный момент 29 резидентов здесь реализуют проекты общей стоимостью 22,8 млрд рублей. К началу летнего сезона откроется туристско-информационный центр с кафе. Неподалёку от Тавдинских пещер появится арт-объект "Деревня Хоббитов" по проекту Владимира Войчишина.

"Считаю, это важный проект для каждого жителя края. Я рад, что в регионе появляется больше мест для комфортного отдыха. Кроме того, инвестиции в туризм всегда дают комплексный эффект, стимулируют развитие других сфер экономики края", – написал Томенко. 

Глава региона отметил, что увеличится количество рабочих мест, а значит, и отчисление налогов. Эти деньги направят на реализацию различных проектов.

Комментарии 9

  • Кто нибудь понял на что планируется потратить пол-ярда ? Кафе и деревня хоббитов?
    17 марта, Гость   Ответить
  • бездонное дно - каждый год миллионами втюхивают
    17 марта, Гость   Ответить
  • Вот только банкротили.
    17 марта, Гость   Ответить
  • Пока там не будет достойного горнолыжного комплекса - толку не будет. Где там громко обещавшие "Новые вершины", ау?
    17 марта, Гость   Ответить
  • Где хоббиты, а где Алтай!!! Зачем здесь эта деревня? Вы еще пещеру Етти устройте и воронку Лох-Несского чудовища в Катуни. Совсем уже...
    17 марта, Гость   Ответить
  • Пока там не будет достойного горнолыжного комплекса **** Манжерок в помощь. Хотя это не АК, а Республика 04)
    17 марта, Гость   Ответить
  • я хоббитов очень люблю, но строго в Новой Зеландии, на экране телевизора и в книжках Толкина. зачем нам на Алтае эта деревня- непонятно.
    17 марта, Гость   Ответить
  • Каких налогов Губернатор, это особая экономическая зона, там действуют преференции по налогам, резиденты их не платят
    17 марта, Гость   Ответить
  • ну теперь заживем
    17 марта, Гость   Ответить
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