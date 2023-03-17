Инвесторы готовы выделить 557 млн рублей на развитие "Бирюзовой Катуни"

На эти деньги будут реализованы три новых инвестпроекта

17 марта 2023, 09:18, ИА Амител

Фото: t.me/tomenko_22

Инвесторы готовы вложить 557 млн рублей на развитие трёх проектов на "Бирюзовой Катуни". Об этом рассказал глава региона Виктор Томенко.

В данный момент 29 резидентов здесь реализуют проекты общей стоимостью 22,8 млрд рублей. К началу летнего сезона откроется туристско-информационный центр с кафе. Неподалёку от Тавдинских пещер появится арт-объект "Деревня Хоббитов" по проекту Владимира Войчишина.

"Считаю, это важный проект для каждого жителя края. Я рад, что в регионе появляется больше мест для комфортного отдыха. Кроме того, инвестиции в туризм всегда дают комплексный эффект, стимулируют развитие других сфер экономики края", – написал Томенко.

Глава региона отметил, что увеличится количество рабочих мест, а значит, и отчисление налогов. Эти деньги направят на реализацию различных проектов.