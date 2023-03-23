Томенко призвал тщательно рассматривать каждый спорный случай в здравоохранении

Губернатор заявил, что "посыпать голову пеплом" не нужно даже в самых сложных ситуациях

23 марта 2023, 08:16, ИА Амител

Фото: amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко на итоговой коллегии краевого Минздрава призвал объективно оценивать обстановку в сфере здравоохранения, сообщает "Толк".

"Положение дел немного политизированное – этот год особенный для Алтайского края (в сентябре пройдут выборы губернатора). Многие заинтересованные силы стараются использовать ситуацию, чтобы очернить систему, побороться за свои выгодные позиции. Мы это должны понимать", – сказал Томенко.

По словам губернатора, каждый случай, особенно если он вызывает ощущение несправедливости, нужно рассматривать внимательно, а не посыпать голову пеплом.

Он отметил, что система здравоохранения в крае является огромной, а ежедневно в ней происходит множество различных событий. Сложности в таком случае неизбежны.