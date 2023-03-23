НОВОСТИОбщество

Томенко призвал тщательно рассматривать каждый спорный случай в здравоохранении

Губернатор заявил, что "посыпать голову пеплом" не нужно даже в самых сложных ситуациях

23 марта 2023, 08:16, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко на итоговой коллегии краевого Минздрава призвал объективно оценивать обстановку в сфере здравоохранения, сообщает "Толк".

"Положение дел немного политизированное – этот год особенный для Алтайского края (в сентябре пройдут выборы губернатора). Многие заинтересованные силы стараются использовать ситуацию, чтобы очернить систему, побороться за свои выгодные позиции. Мы это должны понимать", – сказал Томенко.

По словам губернатора, каждый случай, особенно если он вызывает ощущение несправедливости, нужно рассматривать внимательно, а не посыпать голову пеплом. 

Он отметил, что система здравоохранения в крае является огромной, а ежедневно в ней происходит множество различных событий. Сложности в таком случае неизбежны.

Комментарии 58

  • Ну так поезжай по районам посмотри ,как и на какую зарплату живут медики,нет не главврач,а те кто лечит людей и ухаживает за ними в стационарах. Разве мыслимо,что бы прокормить двоих детей девочка- фельдшер ехала на вахту?
    23 марта, Гость   Ответить
  • Это он сейчас о населении края так заявил?
    23 марта, Гость   Ответить
  • Никто не может сильнее очернить "здравоохранение", чем оно само...
    23 марта, Гость   Ответить
  • Проехал бы по селам и посмотрел в каком состоянии фары.А зарплаты медиков позор алтайского края многие уезжают в другие регионы так как там зарплаты на порядок выше.
    23 марта, Гость   Ответить
  • На Бехтерева 26 в поликлинику сходите и ваши глаза приоткроются.
    23 марта, Гость   Ответить
  • Ой, что-то мне это напомнило) А-а, это у нас РПЦ кричит о хулителях, очернителях и преследователях) Не, ребята, вам никаких врагов не надо, вы сами справляетесь)
    23 марта, Гость   Ответить
  • Для одних медицина в крае ну очень хороша, для других как то совсем не очень. Всё зависит от должности, статуса и суммы денег на счету.
    23 марта, Гость   Ответить
  • Попова уже давно пора отправить назад в Красноярск, некомпетентный чиновник
    23 марта, Гость   Ответить
  • Зачем ехать в деревню? Пусть посмотрит на зарплаты медиков в государственных городских больницах.
    23 марта, Гость   Ответить
  • Происки заинтересованных сил и западных партнёров. А у людей соответственно искаженное впечатление. Ни кого Виктор так не защищает, как Попова. Даже не смотря на то, что он тянет его на дно. Жаль, что не нам на выборах решать продолжит этот тандем свою работу или нет
    23 марта, Гость   Ответить
  • Не компетентный , а нужный. Там другие правила отбора.
    23 марта, Гость   Ответить
  • Получается все комментаторы здесь "заинтересованные" силы. По методичкам пишите?))
    23 марта, Гость   Ответить
  • По методичкам пишите?)) - естессно.. тем более что все оплачено
    23 марта, Гость   Ответить
  • По методичкам пишите?))" По ним,родной! Дай вам бог поменьше зарплату,да послабже здоровье- такую свою методичку напишите!!!
    23 марта, Гость   Ответить
  • Революционную ситуацию в стране готовит руководство этой страны и ни кто иной!!! Своими безграмотными действиями и решениями... Гражданин губернатор
    23 марта, Гость   Ответить
  • Да народу плевать на ваши политические игры. Говорят, что видят, что чувствуют на своем опыте.
    23 марта, Гость   Ответить
  • Попова уже давно пора отправить назад в Красноярск," Так там наверно ещё не забыли о его закупках? вы что человека под пыж толкаете? Изверги!
    23 марта, Гость   Ответить
  • Ох оторваны они от жизни просто народа!? Ох оторваны...!
    23 марта, Гость   Ответить
  • Когда болеешь неизлечимым недугом не очень думаешь о выборах губернатора.
    23 марта, Гость   Ответить
  • Уважаемый Виктор Петрович. Если вы вдруг не поняли, то главный очернитель здравоохранения сидит в вашем министерском кресле минздрава.
    23 марта, Гость   Ответить
  • То есть если ты чем-то недоволен---ты "заинтересованная сила"? Хоть не враг народа.
    23 марта, Гость   Ответить
  • Очернить здравоохранение? Вы о чем? А оно вообше есть в крае? Не дай Бог, заболеть - помощи не дождешься! К терапевту попасть - проблема, к узкому специалисту - фантастика! А уж, чтобы тебе постаивили правильный диагноз и назначили адекватное лечение - это Вы о чем? Не знаем такого!
    23 марта, Гость   Ответить
  • Вот все гундят-гундят.... А потом р-р-р-а-з! И 76% на выборах
    23 марта, Гость   Ответить
  • Понасадили "нужных" и "удобных" в кресла руководителей всех уровней, вот результаты. Какую отрасль не возьми везде дно. Раньше такие горе руководите выше должности главного специалиста не поднимались, сейчас министры, зам.министры и начальники управлений. Короля играет свита.
    23 марта, Гость   Ответить
  • А может быть это вина Байдена?
    23 марта, Гость   Ответить
  • А потом р-р-р-а-з! И 76% на выборах----И 146% было :)
    23 марта, Гость   Ответить
  • А потом р-р-р-а-з! И 76% - эти цифры и выбор не наш, вы как маленький, как будто не знаете как все делается
    23 марта, Гость   Ответить
  • Ну а где же представители губернатора и министерства, которые говорят , что всё хорошо и все молодцы? Спят ещё?))
    23 марта, Гость   Ответить
  • Ну а где же представители губернатора и министерства---Мы тута, всё хорошо :)
    23 марта, Гость   Ответить
  • вы чё, правда думаете что попов и томенко по своей инициативе всё это делают?! наивные... бюджет всех регионов 20% от общего бюджета страны!.. центр перетянул всё одеяло на себя так что у всего остального оголилось по самое не балуй...!
    23 марта, Гость   Ответить
  • У них теперь каналы в телеграммах. Они типа там с людьми общаются.
    23 марта, Гость   Ответить
  • Похоже, у всех накипело...
    23 марта, Гость   Ответить
  • Многие заинтересованные силы стараются использовать ситуацию, чтобы очернить систему, побороться за свои выгодные позиции. Мы это должны понимать", – сказал Томенко. Томенко скажи, а кто это "многие заинтересованные лица"? Пофамильно, ну хотя бы несколько человек, ну хотя бы одного. Для смеха. За выгодные позиции могут бороться все кто угодно если есть желание и в этом ничего плохого нет. Вы же, Томенко, боретесь за кресло губернатора, почему кто-то другой не может в этом кресле сидеть. А потом "мы должны это понимать". Да нет не МЫ, а ВЫ. Нам это не нужно. Заплати нормальную зарплату и спи спокойно
    23 марта, Гость   Ответить
  • Заплати нормальную зарплату и спи спокойно ---- лозунг сегодняшнего дня!
    23 марта, Гость   Ответить
  • Когда приходишь в 14 поликлинику к неврологу, по экстренной помощи - а его нет. И запись на прием на 3 месяца вперед! Где она мед помощь, она вся стала платная! Даже рожать жену надо привозить из районного центра в ДАР, потому что оптимизировали роддома , а это тоже деньги , деньги и деньги, все переложили на людей!
    23 марта, Гость   Ответить
  • Виктор Петрович, Вы действительно думаете, что народ (земляки) думают о выборах, о ваших играх. Все прекрасно знают, что всё очень сложно в крае, не только в этой системе, рост средней з/п за последние 10 лет, самый низкий. И это при вашем руководстве. Почему же вы не сделали такой же вывод, когда в г. Бийске на митинге по ЖКХ ваше работе был выставлен неуд.
    23 марта, Гость   Ответить
  • Эти люди живут где-то совсем своем мире. У них есть здравоохранение, которое даже "система". Здорово, чё... А вот моей родной тетке вчера кардиолог сказал, что стационары с капельницами нынче только для тех, кто моложе 60 лет. А ей 78... В прошлом году еще было в рамках планового лечения, а в этом году уже нет. В каком-то смысле это тоже система, если планомерно становится хуже и хуже...
    23 марта, Гость   Ответить
  • Все кто не доволен работой губернатора и его команды, в день выборов могут поставить галочку не напротив фамилии губернатора. Лень идти, проголосуйте в госуслугах. Не нойте, действуйте. Вам дано это право.
    23 марта, Гость   Ответить
  • нельзя болеть
    23 марта, Гость   Ответить
  • Гость, Да ну прям, электорат здесь гундеть привык
    23 марта, Гость   Ответить
  • Пусть посмотрит на зарплаты медиков в государственных городских больницах. - При этом пусть посмотрит на сколько ставок врачи работают в стационарах, сколько дежурств вынуждены брать, чтобы собой заткнуть дыры в штатах.
    23 марта, Гость   Ответить
  • Да народу плевать на ваши политические игры. - Какова явка на выборах?
    23 марта, Гость   Ответить
  • Оптимизация в здравоохранение пошла на пользу. Сокращение расходов на обеспечение медицинской помощи всегда улучшает ее доступность, качество, эффективность. Например, сокращение время приема на одного пациентами и при этом увеличение "бумажной" нагрузки, явно помогают врачам лучше изучить анамнез и верно назначить лечение. Увеличение срока ожидания посещения узких специалистов с "сегодня" до 14 дней, и увеличение срока получения направления на анализы с "завтра" на " 14-30" дней тоже значительно помогает пациентам ,пардон-потребителям, получить своевременную помощь.
    23 марта, Гость   Ответить
  • Повышение смертности -главный маркер качества современной медицинской помощи.
    23 марта, Гость   Ответить
  • Гость, вам сколько лет то? И вы верите в выборы?
    23 марта, Гость   Ответить
  • Очень интересно . Попасть к врачу по записи можно равно через 14 дней. НЕ через 13 или 15, а именно через 14. Такое очищение , что если через 15 то потребитель имеет право на жалобу и главврача могут пожурить, за то что не "до старался", а если человек попадет через 13, то опять таки могут пожурить за то, что поспешил?
    23 марта, Гость   Ответить
  • я не знаю , какая зп у медиков. Но меня как потребителя интересует вопрос: почему я находясь на учете у невролога с 2016 г не могу попасть к нему в период обострения моей болезни? Стандартный ответ поликлиники: "звоните завтра с 7-15 и берите талон на прием через 2 недели". Во - первых, мне не надо через две недели, у меня СЕЙЧАС спину переклинило. Во-вторых, с 7-00 регистратура трубку не берет, а в 7-15 талонов УЖЕ нет. ДВЕ недели ежедневно дозванивалась и пыталась получить талон. БЕСПОЛЕЗНО. Попыталась придти к 7-00 и получить талон лично. Отказали! Звоните завтра в 7-15. У меня вопрос : сколько талонов выделятся и кому они достаются??
    23 марта, Гость   Ответить
  • Гость, полностью с Вами согласен!
    23 марта, Гость   Ответить
  • — Доктор, я слишком асоциальна, мне трудно общаться с другими людьми. Как с этим бороться? — Алкоголь. — Да, но это временное решение, а мне нужно что-нибудь постоянное… — Алкоголизм.
    23 марта, Гость   Ответить
  • Гость, да правило пока слуги народа будут лечится отдельно от народа ничего не изменится.
    23 марта, Гость   Ответить
  • Да народу плевать на ваши политические игры. Говорят, что видят, что чувствуют на своем опыте.
    23 марта, Гость   Ответить
  • А потом р-р-р-а-з! И 76% на выборах---- что, завидуешь, двухпроцентный
    23 марта, Гость   Ответить
  • Гость, Позвоните в вашу страховую и пожалуйтесь, что можете получить талон. Сразу найдут)
    23 марта, Гость   Ответить
  • Позвоните в вашу страховую----звонок на горячую линию МИНИСТЕРСТВА здравоохранения ничего не дал. Зафисксировали обращение. Записали фамилию , номер телефона. Обещали перезвонить в течении 10 дней . Прошло три года . Все еще жду звонка. А страховая то что сделает?
    23 марта, Гость   Ответить
  • Интересно наш губернатор читает, что народ пишет? Или все как всегда, мимо ушей. Как можно быть здоровым человеком, если на прием к врачу не попадаешь годами.. Уважаемые , надо что то делать.
    23 марта, Гость   Ответить
  • В поликлинике №2 на Калинина невозможно взять талон на кровь. В регистратуру, как на работу, 3-й раз прихожу, в 8ч.10м. уже нет талонов. Около часа ждешь открытие регистратуры и все равно талонов не хватает. Очень мало талонов выдают. Кому повезет, то талоны получат на 8 апреля.
    23 марта, Гость   Ответить
  • Гость, точно!
    23 марта, Гость   Ответить
  • Отвратительная ситуация в медицине. Просто ужас. В ноябре начал проходить диспансеризацию, до настоящего времени не закончил. Дали направление на МРТ, в клинике, куда направили, записали в сигнальный лист на первую декаду июня. Платно можно хоть завтра..... Сегодня на волне "Вести FM", Сергей Михеев сделал заявление о том, что здравоохранение, это вопрос национальной безопасности, что пора заканчивать со всей этой платной медициной. Сделать достойную зарплату в медицинских учреждениях.
    23 марта, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров