Томенко: в 2023 году на поддержку алтайских ветеранов труда заложили 4,3 млрд рублей

Губернатор заявил, что благодарен каждому, кто работает на развитие и улучшение благосостояния региона

11 июля 2023, 10:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com

На 2023 год власти Алтайского края заложили на поддержку ветеранов труда 4,3 млрд рублей, более 2,3 млрд людям уже перечислили, сообщил губернатор Виктор Томенко.

По его словам, всего в регионе таким статусом наделены более 230 тысяч человек.

"Благодарен каждому, кто работает на развитие, улучшение благосостояния нашего края", – подчеркнул политик.

Также он напомнил, что для ветеранов труда, помимо ежемесячных выплат, действует компенсация 50% оплаты услуг ЖКХ и льготы на проезд в общественном транспорте.