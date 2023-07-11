Томенко: в 2023 году на поддержку алтайских ветеранов труда заложили 4,3 млрд рублей
Губернатор заявил, что благодарен каждому, кто работает на развитие и улучшение благосостояния региона
11 июля 2023, 10:35, ИА Амител
Фото: unsplash.com
На 2023 год власти Алтайского края заложили на поддержку ветеранов труда 4,3 млрд рублей, более 2,3 млрд людям уже перечислили, сообщил губернатор Виктор Томенко.
По его словам, всего в регионе таким статусом наделены более 230 тысяч человек.
"Благодарен каждому, кто работает на развитие, улучшение благосостояния нашего края", – подчеркнул политик.
Также он напомнил, что для ветеранов труда, помимо ежемесячных выплат, действует компенсация 50% оплаты услуг ЖКХ и льготы на проезд в общественном транспорте.
12:43:44 11-07-2023
Выплаты 550 рублей? Или в этом году повысили?
12:59:43 11-07-2023
Гость (12:43:44 11-07-2023) Выплаты 550 рублей? Или в этом году повысили?... 4,3 млрд рублей / 230 тысяч человек = 18 695,65, но это на бумаге, а по факту Вы правы!
14:45:55 11-07-2023
18 695,65, но это на бумаге, Это за год!, 1,5 в месяц
17:33:37 11-07-2023
20166600000 составит только выплата ежемесячного пособия за год .