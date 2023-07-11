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Томенко: в 2023 году на поддержку алтайских ветеранов труда заложили 4,3 млрд рублей

Губернатор заявил, что благодарен каждому, кто работает на развитие и улучшение благосостояния региона

11 июля 2023, 10:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

На 2023 год власти Алтайского края заложили на поддержку ветеранов труда 4,3 млрд рублей, более 2,3 млрд людям уже перечислили, сообщил губернатор Виктор Томенко.

По его словам, всего в регионе таким статусом наделены более 230 тысяч человек.

"Благодарен каждому, кто работает на развитие, улучшение благосостояния нашего края", – подчеркнул политик.

Также он напомнил, что для ветеранов труда, помимо ежемесячных выплат, действует компенсация 50% оплаты услуг ЖКХ и льготы на проезд в общественном транспорте.

Виктор Томенко Алтайский край выплаты

Комментарии 4

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Гость

12:43:44 11-07-2023

Выплаты 550 рублей? Или в этом году повысили?

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Гость

12:59:43 11-07-2023

Гость (12:43:44 11-07-2023) Выплаты 550 рублей? Или в этом году повысили?... 4,3 млрд рублей / 230 тысяч человек = 18 695,65, но это на бумаге, а по факту Вы правы!

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Гость

14:45:55 11-07-2023

18 695,65, но это на бумаге, Это за год!, 1,5 в месяц

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гость

17:33:37 11-07-2023

20166600000 составит только выплата ежемесячного пособия за год .

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