Томенко: в Алтайском крае намолотили более 5 млн тонн зерна

Губернатор отметил, что по урожаю масличных культур ожидаются рекордные показатели

10 октября 2024, 13:48, ИА Амител

Комбайны в поле / Фото: Telegram-канал губернатора Виктора Томенко

Аграрии Алтайского края намолотили свыше 5 млн тонн зерна. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Виктор Томенко.

Глава региона отметил, что после долгого периода неблагоприятной погоды, на фоне которой был введен режим ЧС, обстановка изменилась. Две недели ясной погоды позволили хозяйствам выйти на максимальные темпы работы.

"Зерновые и зернобобовые культуры уже обмолочены с 90% площадей. Осталось обмолотить порядка 75 тысяч гектаров пшеницы и 172 тысяч гектаров гречихи", – написал губернатор.

Он отметил, что по урожаю масличных культур ожидаются рекордные показатели. Во многих хозяйствах, где идет уборка подсолнечника, отмечают достойную урожайность. Местами показатели доходят до 30 центнеров маслосемян с гектара.