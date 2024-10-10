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Томенко: в Алтайском крае намолотили более 5 млн тонн зерна

Губернатор отметил, что по урожаю масличных культур ожидаются рекордные показатели

10 октября 2024, 13:48, ИА Амител

Комбайны в поле / Фото: Telegram-канал губернатора Виктора Томенко
Комбайны в поле / Фото: Telegram-канал губернатора Виктора Томенко

Аграрии Алтайского края намолотили свыше 5 млн тонн зерна. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Виктор Томенко.

Глава региона отметил, что после долгого периода неблагоприятной погоды, на фоне которой был введен режим ЧС, обстановка изменилась. Две недели ясной погоды позволили хозяйствам выйти на максимальные темпы работы.

"Зерновые и зернобобовые культуры уже обмолочены с 90% площадей. Осталось обмолотить порядка 75 тысяч гектаров пшеницы и 172 тысяч гектаров гречихи", – написал губернатор.

Он отметил, что по урожаю масличных культур ожидаются рекордные показатели. Во многих хозяйствах, где идет уборка подсолнечника, отмечают достойную урожайность. Местами показатели доходят до 30 центнеров маслосемян с гектара.

Экономика Виктор Томенко сельское хозяйство

Комментарии 9

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Сергей

14:37:47 10-10-2024

На бумаге

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Гость

14:48:52 10-10-2024

Намолотить одно, урожай низкого качества, куда фермеры будут поставлять фураж?

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Гость

16:18:07 10-10-2024

Гость (14:48:52 10-10-2024) Намолотить одно, урожай низкого качества, куда фермеры будут... Пшеница, которая сейчас молотится, явно проросла и не годится даже на фураж.

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иван дурак

15:24:52 10-10-2024

так глубоко они не анализируют

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Гость1

16:12:51 10-10-2024

И что теперь хлеб по дешевеет?

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Гость

16:19:13 10-10-2024

Гость1 (16:12:51 10-10-2024) И что теперь хлеб по дешевеет? ... Нет, подорожает, почти вся пшеница в крае либо на фураж, либо на утилизацию.

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волк

20:25:14 10-10-2024

На спирт пойдёт

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Дарья

13:23:49 11-10-2024

Какой хороший отчёт...

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Лиса

14:19:24 11-10-2024

Гладко стало на бумаге, да забыли про овраги.

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