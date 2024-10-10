Томенко: в Алтайском крае намолотили более 5 млн тонн зерна
Губернатор отметил, что по урожаю масличных культур ожидаются рекордные показатели
10 октября 2024, 13:48, ИА Амител
Аграрии Алтайского края намолотили свыше 5 млн тонн зерна. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Виктор Томенко.
Глава региона отметил, что после долгого периода неблагоприятной погоды, на фоне которой был введен режим ЧС, обстановка изменилась. Две недели ясной погоды позволили хозяйствам выйти на максимальные темпы работы.
"Зерновые и зернобобовые культуры уже обмолочены с 90% площадей. Осталось обмолотить порядка 75 тысяч гектаров пшеницы и 172 тысяч гектаров гречихи", – написал губернатор.
Он отметил, что по урожаю масличных культур ожидаются рекордные показатели. Во многих хозяйствах, где идет уборка подсолнечника, отмечают достойную урожайность. Местами показатели доходят до 30 центнеров маслосемян с гектара.
14:37:47 10-10-2024
На бумаге
14:48:52 10-10-2024
Намолотить одно, урожай низкого качества, куда фермеры будут поставлять фураж?
16:18:07 10-10-2024
Гость (14:48:52 10-10-2024) Намолотить одно, урожай низкого качества, куда фермеры будут... Пшеница, которая сейчас молотится, явно проросла и не годится даже на фураж.
15:24:52 10-10-2024
так глубоко они не анализируют
16:12:51 10-10-2024
И что теперь хлеб по дешевеет?
16:19:13 10-10-2024
Гость1 (16:12:51 10-10-2024) И что теперь хлеб по дешевеет? ... Нет, подорожает, почти вся пшеница в крае либо на фураж, либо на утилизацию.
20:25:14 10-10-2024
На спирт пойдёт
13:23:49 11-10-2024
Какой хороший отчёт...
14:19:24 11-10-2024
Гладко стало на бумаге, да забыли про овраги.