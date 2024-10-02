В условиях режима ЧС. Какой помощи ждут аграрии на Алтае и могут ли их услышать?

Крестьяне говорят: если льготные ставки при пролонгации кредитов в условиях режима ЧС поднимут до 25%, то хозяйства разорятся

02 октября 2024, 09:15, Ирина Киселева

Уборочная кампания. Фото: Clare Tallamy / unsplash.com

Темпы уборочной кампании в Алтайском крае отстают от графика на 20%. Причина – проливные дожди, которые шли и в августе, и в сентябре. Из-за переувлажненности почвы зерно начало прорастать на корню и в валках. Губернатор ввел режим ЧС. В правительстве региона отмечают, что это даст возможность аграриям получить страховые выплаты и пересмотреть условия по кредитам. При этом большинство крестьян существенной помощи в связи с режимом ЧС не ждут. Почему, разбирался amic.ru.

Таких дождей не было в регионе последние 30 лет

Аграрии уже должны были собрать урожай зерна с 90% полей, но по факту успели только с 60%. Об этом 25 сентября рассказывал журналистам ТАСС губернатор Виктор Томенко. Причиной низких темпов работ стали обильные дожди, которые зарядили еще в августе. Крестьяне в Кулундинской, Приалейской зонах, а также по северо-востоку края говорят, что таких осадков за последние несколько десятилетий не припомнят. Начальник отдела агрометеорологии Алтайского ЦГМС Светлана Тарасова подтвердила amic.ru, что на большей части региона в первой декаде сентября выпало рекордное количество осадков впервые за 30 лет.

"К моменту, когда начались дожди, яровые культуры уже созрели. Проводить уборочную в условиях, когда почва на глубине 10-12 сантиметров находится в текучем или липком состоянии, невозможно: комбайны и тракторы просто утонут в грязи. Критерии опасного агрометеорологического явления – переувлажнение почвы – были достигнуты более чем в 20 районах края. Сейчас в регионе установился антициклон и работы возобновились. Однако время упущено: яровые культуры начали прорастать на корню и в валках, а часть зерна осыпалось", – рассказывает Светлана Тарасова.

Критерии переувлажнения были достигнуты в Бурлинском, Табунском, Волчихинском, Мамонтовском, Романовском, Завьяловском, Славгородском, Шелаболихинском, Поспелихинском, Новичихинском, Шипуновском, Змеиногорском, Третьяковском, Усть-Пристанском, Быстроистокском, Смоленском, Тальменском, Чарышском, Солонешенском, Алтайском, Родинском и Ребрихинском районах, а также в Славгороде.

20 сентября губернатор Алтайского края Виктор Томенко из-за непогоды ввел режим ЧС. Благодаря этому сельхозтоваропроизводители, которые страховали свои посевы, смогут получить компенсации. Также возможен пересмотр условий по кредитам, сообщал в своем Telegram-канале глава региона.

На Бога надейся, а сам не плошай

Директор ООО "Русское поле" Андрей Коломеец (Новичихинский район) свои посевы не страхует уже много лет. За урожай будет бороться до последнего: это лучше, чем "бодаться" со страховыми компаниями, убежден мужчина. У предприятия был неудачный опыт взаимодействия с ними: денег заплатили за полис немало, а по итогу результат нулевой.

"Пока система страхования не станет прозрачной, смысла страхования я, честно, не вижу. Страховщики всегда найдут основания, чтобы не выплатить компенсацию, даже если страховой случай произошел не по вине крестьянина, а из-за ЧС", – рассказывает Андрей Коломеец.

Согласен с коллегой и гендиректор сельхозпредприятия имени Титова Александр Траутвейн. На данный момент страхование он считает пустой тратой денег. Он отмечает, что аграрии бы массово страховались, если бы были уверены в получении выплат.

В 2024 году в Алтайском крае охват посевов агрострахованием составляет 5%, сообщал "Коммерсант". По данным Национального союза автостраховщиков (НСА), в регионе застраховано 589 тыс. га посевов, из которых 409 тыс. га – по программе защиты на случай ЧС. В НСА напомнили крестьянам, чьи поля были повреждены, что они должны провести фото- и видеофиксацию, а также уведомить страховую компанию. До получения от нее обратной связи проводить полевые работы запрещено.

Терять драгоценное время руководитель сельхозпредприятия ООО "Анисимовское" Сергей Кацендорн, который впервые застраховал на случай ЧС посевы, не намерен. Всего яровой пшеницей у хозяйства в Тальменском районе было засеяно 1112 га, из них убрать успели чуть больше половины.

"Если поля при режиме ЧС попадают под списание, на них комбайном вообще заходить нельзя. Все остается в зиму перегнивать. Сделать так рука не поднимается. Установились погожие деньки, поэтому пшеницу решили убирать. Кстати, урожайность у нее даже выше, чем в прошлом году: больше 30 ц/га. Но из-за дождей сильно пострадало качество: нет ни клейковины, ни числа падений, ни натуры. Яровая вся идет пятый класс", – рассказывает Сергей Кацендорн.

Страховал свои посевы и руководитель ООО "Степное" Отто Гросс. Он защитил поля от суховеев, воздушной и почвенной засухи, но в этом году на Кулундинскую степь неожиданно обрушились ливни. Поэтому рассчитывать на страховые выплаты хозяйству не приходится. Понимая это, в "Степном" спешили убрать все до последнего зернышка, но прогонять через сушилку урожай приходилось несколько раз.

"Уверен, что от переувлажненности почвы в Кулундинской степи не страховался никто. Поэтому от введения режима ЧС мы ничего не ждем. Подавать на пролонгацию кредитов не намерены. Такие "поблажки" для нас потом обернутся негативными последствиями: потерей безупречной кредитной истории, потому что для банка ты все равно будешь недобросовестным заемщиком. Введение режима ЧС на них не влияет: ты взял в долг, вовремя не вернул. Что там у тебя случилось? Пожар, диарея или рвота – это никого не волнует", – подчеркивает Отто Гросс.

Глава табунского хозяйства говорит, что ему в этом году грех жаловаться на качество пшеницы: большая часть третьего класса. И по объемам ее получили в три раза больше. Только цены даже на отборное зерно пока не радуют.

"Даже за пшеницу третьего класса с хорошим числом падения нет цены: 10-10,5 тысячи рублей за тонну. Но такого зерна в этом году мало, поэтому, думаю, к зиме его стоимость поднимется. Куда будут хозяйства девать фуражное зерно, которого в избытке, большой вопрос. А цена на него 6-8 рублей за кг. Оно никому не нужно", – говорит Отто Гросс.

Этот вопрос беспокоит и главу крупного КФХ в Косихинском районе Анатолия Иванова. В этом году здесь тоже получили богатый урожай, но почти вся пшеница – фураж. Спроса на нее нет, и она сейчас лежит в закромах. Это сырье востребовано в других регионах, но чтобы его продать, его туда еще нужно доставить. И к решению вопроса должно подключиться руководство Алтайского края, убежден мужчина.

"Фуражную пшеницу можно переместить в другие регионы нашей страны, где фураж будет востребован. Но заниматься этим должно правительство Алтайского края и наш Минсельхоз. А сейчас все это отдано на откуп коммерсантам", – говорит Анатолий Иванов.

Урожай продать не могут, а кредиты платить надо

Между тем уже подходит срок уплаты кредитов. Анатолий Иванов, который 40 лет занимается сельским хозяйством, готовится туже затягивать пояс. Последние пять лет свои посевы из-за негативного опыта он не страхует. И использовать возможность пролонгировать кредит при ЧС, даже если такое решение будет принято правительством РФ, не станет. Условия у таких "подарков" кабальные, подчеркивает он.

"Банкиры готовы пролонгировать кредиты для всех крестьян в условиях ЧС, но при этом подняв ставку до коммерческой – 25%. Такие условия в сельском хозяйстве не осилит никто. Будем выполнять свои долговые обязательства, проблема только – на чем сэкономить. Чтобы удержать кадры, мы подняли зарплату, при этом цены на продукцию упали. С таким отношением к селу мы его угробим. Что мы тогда потом будем есть и кто пойдет Родину защищать?" – интересуется Иванов.

Председатель Союза крестьянских (фермерских) формирований Алтайского края, руководитель ООО "Агро-Спектр" Никита Кожанов рассказывает, что сейчас перед аграриями стоит дилемма: продавать урожай за 50% от себестоимости и отдавать кредиты, либо не платить их и в результате испортить свою кредитную историю. Оба пути ведут к разорению предприятия. Спасти ситуацию могла бы пролонгация кредитов в условиях ЧС, но только при сохранении действующих ставок.

"Наиболее незащищенными в этой ситуации остаются крестьяне. Банки готовы в условиях ЧС кредиты пролонгировать, но при этом нам придется перекредитовываться под 25%. Это неподъемная ноша. А по итогу все опять-таки закончится разорением хозяйств, только этот путь будет чуть более длительным", – говорит Кожанов.

Если условия кредитов не изменить, то введение режима ЧС не будет иметь никакого смысла, соглашается директор ООО "Алтайская продовольственная компания" Александр Балаков. Он, кстати, свои посевы страховал, но рассчитывать на компенсацию ему не приходится.

"Введение режима ЧС дает возможность получить компенсацию по страховке, но только при условии, что урожай ниже прошлых пяти лет. А он получился шикарный. Другой вопрос, что качества нет. Уборка затянулась, и неизвестно, успеем мы вообще все убрать или нет. Мы посчитали, нам только к 14 октября удастся завершить работы на зерновых. И это при условии, что не будет дождей или других климатических сюрпризов", – говорит руководитель ООО "АПК".

Эксперт отмечает, что в Алтайском крае хозяйства столкнулись еще с одной проблемой: весной 2025 года сеять, возможно, будет нечего. Идет очень большой пророст пшеницы на корню, а всхожесть у такого семенного материала – минимальная.