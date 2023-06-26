Томенко: в Алтайском крае появляется больше вакансий с высокой оплатой труда
Подтверждение этому — федеральный этап всероссийской ярмарки трудоустройства "Работа России. Время возможностей"
26 июня 2023, 17:42, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко заявил, что в регионе появляется больше вакансий с достойной оплатой труда. В своем Telegram-канале он отметил, что подтверждение этому – федеральный этап всероссийской ярмарки трудоустройства "Работа России. Время возможностей".
В рамках мероприятия почти 400 работодателей представили свыше 7,5 тысячи вакансий, а около 8 тысяч жителей Алтая посетили 11 площадок в разных городах и районах.
Томенко выделил несколько примеров. В частности, на "Барнаултрансмаш", алтайский завод – производитель специализированных дизелей и дизель-генераторных установок для Минобороны и гражданских судов ищут 1120 сотрудников. Им готовы предложить работу по 61 профессии. Зарплаты до 100 тысяч рублей, а предприятие готово учить сотрудников и повышать их квалификацию.
На Барнаульский молочный комбинат нужны 60 сотрудников. Зарплата по вакансиям – до 60 тысяч рублей. В Рубцовске работодатели предложили почти 500 вакансий – в том числе на крупные предприятия. В их числе "Сибирьполиметаллы", рубцовский филиал "Алтайвагона", Рубцовский машиностроительный завод.
Губернатор считает, что ярмарка прошла результативно: сотни жителей Алтая смогли получить работу или по меньшей мере приглашения на собеседования. В частности, в Бийске более 100 соискателей получили приглашение на повторное собеседование, треть из них – на предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
18:43:38 26-06-2023
Как всегда до..(60, 100 кто больше?) , разумеется при работе по 10 часов и в выходные. А если по ТК, выйдет по 20 т.р., тоже ведь до...
07:26:33 27-06-2023
А как же - валите отсюда? Здесь денег нет... Только чинуши доят край в три руки...
10:56:30 27-06-2023
Томенко заявил, что в регионе появляется больше вакансий с достойной оплатой труда ------- Значит ли это, что Виктор Петрович признает, что в крае есть и не достойны оплаты труда? Но у нас ведь все хорошо, все по плану и под контролем)))
00:07:41 29-06-2023
Как не стыдно уже продолжать лгать. Нет достойных зарплат в крае. А, особенно в г. Бийске. Всë коррупировано. Нигде правды не найдëшь. Особенно опустили ниже плинтуса медперсонал. Работать не кому, платят гроши. Работать в стационаре, особенно в реанимации медсестëр не хватает. Мало того, что физически тяжело, а как морально выдерживать смертность. Лекарст нет