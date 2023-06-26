Томенко: в Алтайском крае появляется больше вакансий с высокой оплатой труда

Подтверждение этому — федеральный этап всероссийской ярмарки трудоустройства "Работа России. Время возможностей"

26 июня 2023, 17:42, ИА Амител

Фото: Telegram-канал губернатора Виктора Томенко

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко заявил, что в регионе появляется больше вакансий с достойной оплатой труда. В своем Telegram-канале он отметил, что подтверждение этому – федеральный этап всероссийской ярмарки трудоустройства "Работа России. Время возможностей".

В рамках мероприятия почти 400 работодателей представили свыше 7,5 тысячи вакансий, а около 8 тысяч жителей Алтая посетили 11 площадок в разных городах и районах.

Томенко выделил несколько примеров. В частности, на "Барнаултрансмаш", алтайский завод – производитель специализированных дизелей и дизель-генераторных установок для Минобороны и гражданских судов ищут 1120 сотрудников. Им готовы предложить работу по 61 профессии. Зарплаты до 100 тысяч рублей, а предприятие готово учить сотрудников и повышать их квалификацию.

На Барнаульский молочный комбинат нужны 60 сотрудников. Зарплата по вакансиям – до 60 тысяч рублей. В Рубцовске работодатели предложили почти 500 вакансий – в том числе на крупные предприятия. В их числе "Сибирьполиметаллы", рубцовский филиал "Алтайвагона", Рубцовский машиностроительный завод.

Губернатор считает, что ярмарка прошла результативно: сотни жителей Алтая смогли получить работу или по меньшей мере приглашения на собеседования. В частности, в Бийске более 100 соискателей получили приглашение на повторное собеседование, треть из них – на предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК).