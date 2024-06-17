Засеять осталось лишь 250 тысяч гектаров, 80% из которых отведены под гречиху

17 июня 2024, 18:51, ИА Амител

Сельхозтехника / Фото: Telegram-канал Виктора Томенко

В Алтайском крае заканчивается посевная кампания. Как рассказал губернатор Алтайского края Виктор Томенко в Telegram-канале, засеять осталось лишь 250 тысяч гектаров, 80% из которых отведены под гречиху.

"Погода неустойчивая, но в любом случае аграрии планируют завершить все работы этого этапа до конца недели. А окончательные итоги посевной подведем через пару недель", – добавил Томенко.

Он отметил, что на полях также приступают к уборке кормовых культур. Сельхозпроизводители начинают заготавливать сенаж и сено. Работа продолжается в плановом режиме.

Ранее губернатор рассказал, что на поддержку АПК в Алтайском крае в 2024 году направили 3,1 млрд рублей. Эта сумма – первоначальный лимит, который необходимо довести до всех предприятий до конца июня. Средства позволят аграриям закупить нужную технику для проведения сезонных работ.