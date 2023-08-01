НОВОСТИЭкономика

Жители Алтая на зарплату могут покупать еще больше бензина, чем полгода назад

Средний доход в крае вырос на дополнительный 41 литр топлива

01 августа 2023, 16:27, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Алтайский край поднялся на несколько строчек в рейтинге регионов по доступности бензина для жителей, сообщает РИА Новости.

"В Алтайском крае объем бензина марки АИ-92, который можно купить на чистую среднюю зарплату в регионе в месяц, – 766 литров. Цена бензина в июне 2023 года в крае – 46,30 рубля", – говорится в исследовании.

Напомним, по данным за январь 2023 года в крае на среднюю зарплату можно было купить 725 литров бензина марки АИ-92. Таким образом, за полгода средний доход в регионе вырос на дополнительный 41 литр топлива.

Кстати, в 2022 году жители края могли позволить себе на среднюю зарплату 656 литров бензина. В 2021 году – 615 литров, в 2020-м – 618 литров, в 2019-м – 557 литров, в 2018-м – 513 литров (тогда бензин марки АИ-92 стоил 40,33 рубля за литр).

В итоге за прошедшие пять лет средняя зарплата в Алтайском крае выросла на дополнительные 253 литра бензина марки АИ-92.

Фото: unsplash.com

Цены на бензин на Алтае могут вскоре превысить 60 рублей за литр

Алтайским АЗС придется продавать АИ-92 за 61 рубль, чтобы просто выйти в ноль
НОВОСТИЭкономика
Алтайский край цены Бензин

Комментарии 26

Avatar Picture
Гость

16:31:19 01-08-2023

Врут и не краснеют.

  42 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:40:53 01-08-2023

Мне вот интересно одно, те, кто этот бред считал и писал в отчетах, они местные? если они местные, как им спится от такого вранья? А если не местные, тогда непонятно, почему и как.... И чем дальше тем тупее и глупее придуманные цифры.

  48 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:41:54 01-08-2023

а уголь я тоже буду дешевле покупать чем в прошлом году? или опять обдиралово будет?

  36 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:50:43 01-08-2023

Опять больше бензина покупать... Да я еще новогоднюю канистру не допил!

  23 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:17:42 01-08-2023

Правда, бред. А насколько больше можно купить шоколадных конфет детям и простого алтайского сыра? Насколько можно купить больше угля и дров, чтобы топить печку? А зарплата в крае тоже опережает стоимость стоимость квартир? Наверное теперь и автомобиль стало легче купить жителям края?

  40 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:22:13 01-08-2023

Гость (17:17:42 01-08-2023) Правда, бред. А насколько больше можно купить шоколадных кон... Конечно! И мясо стало еще доступнее!!!)))

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:15:30 01-08-2023

Гость (17:22:13 01-08-2023) Конечно! И мясо стало еще доступнее!!!)))... А курица? Вы про курицу забыли! Кто раньше не мог себе позволить мясо, потребляли курицу. Конечно, нас убедят, что птица доступнее, но куроеды теперь метнутся за макарошками.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:21:55 01-08-2023

На что бы ещё пересчитать зарплату, что бы она выросла!?

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Йес

21:06:22 01-08-2023

А ничего, что бензин стоит больше 50 рублей?

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:18:51 01-08-2023

Ложь, звиздежь и статистика... На Роснефти за пару месяцев 92-й бензин вырос на 2 рубля... Вчера было очередное повышение на 20 копеек. Сейчас стоит литр 47,05. Хотя еще пару лет назад он был 45,05 и держался долго... А зарплата за эту же пару лет как была, так и осталась... Едросы, вы догадываетесь за кого голосовать люди будут?

  26 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:11:46 01-08-2023

Гость (21:18:51 01-08-2023) Ложь, звиздежь и статистика... На Роснефти за пару месяцев 9... За едросов люди и будут голосовать! Всех всё устраивает, а иначе давным-давно другие цифры были на выборах!

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Прохожий

21:51:12 01-08-2023

Это неправда

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:01:29 01-08-2023

А во все этом Успенский виноват- это он в своих мультах удава измерял в попугаях и слонах. Вот и наши чинуши повадились измерять качество нашей жизни в литрах килограммах и прочих штуках и забивают голову пустой статистикой.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:36:31 01-08-2023

поэтому цены на бензин подняли???

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Дмитрий

23:22:02 01-08-2023

Скоро конец режима, вранья и пропаганды стало больше. Верный признак.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:49:56 02-08-2023

95 уже по 53 рубля десять дней назад был 49,59 жизнь улучшается но похоже только у нефтянников

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:05:41 02-08-2023

Гость (00:49:56 02-08-2023) 95 уже по 53 рубля десять дней назад был 49,59 жизнь улучшае... 49.2

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Владимир В.

07:14:10 02-08-2023

Но цена тушки цыпленка бройлера за последние 3-4 недели поднялась с 177 руб\кг через 188 до 199 руб\кг .

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:46:07 02-08-2023

Читал тут на медне предвыборную брошурку от томенко,давно так не ржал как мы хорошо живем чуть ли ни как в Швейцарии.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:11:45 02-08-2023

Статья фэйк,явно заказная,всё стало дороже, вообще всё, а тема жкх-это вообще грабеж в масштабе страны.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:27:41 02-08-2023

Йес (21:06:22 01-08-2023) А ничего, что бензин стоит больше 50 рублей?... Вот вот, год назад я запралял 95 по 47 с копейками, сегодня его же почти по 50 р. з. п как была 35 так и осталась, вы там клоуны совсем сознание потеряли такое писать))

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:30:00 02-08-2023

На АЗС Газпромнефти на Загородной, 92-ой по 50 р, 95-ый по 54 р. Рубля на 3 подскочило буквально за несколько дней, но это же нам на благо, ага ? Мы же богатеем от этого и зарплаты у нас также растут, ага ?

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:27:43 02-08-2023

Гость (16:41:54 01-08-2023) а уголь я тоже буду дешевле покупать чем в прошлом году? или... На килограмм больше в этом году.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:03:39 03-08-2023

Стоит наверное мерить в количестве баночек с опарышем, ну тех, что в рыболовных магазинах продают

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Сергей

13:54:30 03-08-2023

Гость (21:18:51 01-08-2023) Ложь, звиздежь и статистика... На Роснефти за пару месяцев 9... Да им по хрен, за кого вы,я будем голосовать. Там уже всë решено без нас.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:10:51 03-08-2023

Сергей (13:54:30 03-08-2023) Гость (21:18:51 01-08-2023) Ложь, звиздежь и статистик... А вы хоть раз были на выборах наблюдателем? Попробуйте записаться и проследить лично. Я видел весь процесс, были устройства автоматического подсчета КОИБ. Подавляющее большинство проголосовала за ЕдР. Даже пожилые. Говорят, что больше не за кого. Так что мы сами делаем эти выборы своими руками. Есть и другие выборы с ручным подсчетом, вбросы были и будут ещё долго, но это не определяющие величины.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров