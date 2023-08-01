Жители Алтая на зарплату могут покупать еще больше бензина, чем полгода назад
Средний доход в крае вырос на дополнительный 41 литр топлива
01 августа 2023, 16:27, ИА Амител
Алтайский край поднялся на несколько строчек в рейтинге регионов по доступности бензина для жителей, сообщает РИА Новости.
"В Алтайском крае объем бензина марки АИ-92, который можно купить на чистую среднюю зарплату в регионе в месяц, – 766 литров. Цена бензина в июне 2023 года в крае – 46,30 рубля", – говорится в исследовании.
Напомним, по данным за январь 2023 года в крае на среднюю зарплату можно было купить 725 литров бензина марки АИ-92. Таким образом, за полгода средний доход в регионе вырос на дополнительный 41 литр топлива.
Кстати, в 2022 году жители края могли позволить себе на среднюю зарплату 656 литров бензина. В 2021 году – 615 литров, в 2020-м – 618 литров, в 2019-м – 557 литров, в 2018-м – 513 литров (тогда бензин марки АИ-92 стоил 40,33 рубля за литр).
В итоге за прошедшие пять лет средняя зарплата в Алтайском крае выросла на дополнительные 253 литра бензина марки АИ-92.
16:31:19 01-08-2023
Врут и не краснеют.
16:40:53 01-08-2023
Мне вот интересно одно, те, кто этот бред считал и писал в отчетах, они местные? если они местные, как им спится от такого вранья? А если не местные, тогда непонятно, почему и как.... И чем дальше тем тупее и глупее придуманные цифры.
16:41:54 01-08-2023
а уголь я тоже буду дешевле покупать чем в прошлом году? или опять обдиралово будет?
16:50:43 01-08-2023
Опять больше бензина покупать... Да я еще новогоднюю канистру не допил!
17:17:42 01-08-2023
Правда, бред. А насколько больше можно купить шоколадных конфет детям и простого алтайского сыра? Насколько можно купить больше угля и дров, чтобы топить печку? А зарплата в крае тоже опережает стоимость стоимость квартир? Наверное теперь и автомобиль стало легче купить жителям края?
17:22:13 01-08-2023
Гость (17:17:42 01-08-2023) Правда, бред. А насколько больше можно купить шоколадных кон... Конечно! И мясо стало еще доступнее!!!)))
18:15:30 01-08-2023
Гость (17:22:13 01-08-2023) Конечно! И мясо стало еще доступнее!!!)))... А курица? Вы про курицу забыли! Кто раньше не мог себе позволить мясо, потребляли курицу. Конечно, нас убедят, что птица доступнее, но куроеды теперь метнутся за макарошками.
18:21:55 01-08-2023
На что бы ещё пересчитать зарплату, что бы она выросла!?
21:06:22 01-08-2023
А ничего, что бензин стоит больше 50 рублей?
21:18:51 01-08-2023
Ложь, звиздежь и статистика... На Роснефти за пару месяцев 92-й бензин вырос на 2 рубля... Вчера было очередное повышение на 20 копеек. Сейчас стоит литр 47,05. Хотя еще пару лет назад он был 45,05 и держался долго... А зарплата за эту же пару лет как была, так и осталась... Едросы, вы догадываетесь за кого голосовать люди будут?
22:11:46 01-08-2023
Гость (21:18:51 01-08-2023) Ложь, звиздежь и статистика... На Роснефти за пару месяцев 9... За едросов люди и будут голосовать! Всех всё устраивает, а иначе давным-давно другие цифры были на выборах!
21:51:12 01-08-2023
Это неправда
22:01:29 01-08-2023
А во все этом Успенский виноват- это он в своих мультах удава измерял в попугаях и слонах. Вот и наши чинуши повадились измерять качество нашей жизни в литрах килограммах и прочих штуках и забивают голову пустой статистикой.
22:36:31 01-08-2023
поэтому цены на бензин подняли???
23:22:02 01-08-2023
Скоро конец режима, вранья и пропаганды стало больше. Верный признак.
00:49:56 02-08-2023
95 уже по 53 рубля десять дней назад был 49,59 жизнь улучшается но похоже только у нефтянников
08:05:41 02-08-2023
Гость (00:49:56 02-08-2023) 95 уже по 53 рубля десять дней назад был 49,59 жизнь улучшае... 49.2
07:14:10 02-08-2023
Но цена тушки цыпленка бройлера за последние 3-4 недели поднялась с 177 руб\кг через 188 до 199 руб\кг .
07:46:07 02-08-2023
Читал тут на медне предвыборную брошурку от томенко,давно так не ржал как мы хорошо живем чуть ли ни как в Швейцарии.
09:11:45 02-08-2023
Статья фэйк,явно заказная,всё стало дороже, вообще всё, а тема жкх-это вообще грабеж в масштабе страны.
09:27:41 02-08-2023
Йес (21:06:22 01-08-2023) А ничего, что бензин стоит больше 50 рублей?... Вот вот, год назад я запралял 95 по 47 с копейками, сегодня его же почти по 50 р. з. п как была 35 так и осталась, вы там клоуны совсем сознание потеряли такое писать))
09:30:00 02-08-2023
На АЗС Газпромнефти на Загородной, 92-ой по 50 р, 95-ый по 54 р. Рубля на 3 подскочило буквально за несколько дней, но это же нам на благо, ага ? Мы же богатеем от этого и зарплаты у нас также растут, ага ?
14:27:43 02-08-2023
Гость (16:41:54 01-08-2023) а уголь я тоже буду дешевле покупать чем в прошлом году? или... На килограмм больше в этом году.
09:03:39 03-08-2023
Стоит наверное мерить в количестве баночек с опарышем, ну тех, что в рыболовных магазинах продают
13:54:30 03-08-2023
Гость (21:18:51 01-08-2023) Ложь, звиздежь и статистика... На Роснефти за пару месяцев 9... Да им по хрен, за кого вы,я будем голосовать. Там уже всë решено без нас.
14:10:51 03-08-2023
Сергей (13:54:30 03-08-2023) Гость (21:18:51 01-08-2023) Ложь, звиздежь и статистик... А вы хоть раз были на выборах наблюдателем? Попробуйте записаться и проследить лично. Я видел весь процесс, были устройства автоматического подсчета КОИБ. Подавляющее большинство проголосовала за ЕдР. Даже пожилые. Говорят, что больше не за кого. Так что мы сами делаем эти выборы своими руками. Есть и другие выборы с ручным подсчетом, вбросы были и будут ещё долго, но это не определяющие величины.