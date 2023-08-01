Жители Алтая на зарплату могут покупать еще больше бензина, чем полгода назад

Средний доход в крае вырос на дополнительный 41 литр топлива

01 августа 2023, 16:27, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Алтайский край поднялся на несколько строчек в рейтинге регионов по доступности бензина для жителей, сообщает РИА Новости.

"В Алтайском крае объем бензина марки АИ-92, который можно купить на чистую среднюю зарплату в регионе в месяц, – 766 литров. Цена бензина в июне 2023 года в крае – 46,30 рубля", – говорится в исследовании.

Напомним, по данным за январь 2023 года в крае на среднюю зарплату можно было купить 725 литров бензина марки АИ-92. Таким образом, за полгода средний доход в регионе вырос на дополнительный 41 литр топлива.

Кстати, в 2022 году жители края могли позволить себе на среднюю зарплату 656 литров бензина. В 2021 году – 615 литров, в 2020-м – 618 литров, в 2019-м – 557 литров, в 2018-м – 513 литров (тогда бензин марки АИ-92 стоил 40,33 рубля за литр).

В итоге за прошедшие пять лет средняя зарплата в Алтайском крае выросла на дополнительные 253 литра бензина марки АИ-92.