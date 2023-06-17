Томенко: в районе поймы Оби в Барнауле могут построить 500 тыс. "квадратов" жилья
Соглашение об этом губернатор Алтайского края заключил с инвестором на ПМЭФ
17 июня 2023, 16:31, ИА Амител
В Барнауле в районе поймы Оби до 2030 года могут построить не менее 500 тысяч квадратных метров жилья. Об этом сообщил губернатор Алтайского края Виктор Томенко, который в последние дни работает на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
"На ПМЭФ обсуждал вопрос комплексного развития территории в Барнауле площадью более 100 гектаров в районе поймы Оби, в частности острова Побочень. Это место пока не включено в городскую жизнь. Инвестор – компания "Новый Барнаул" – предлагает построить не менее 500 тысяч квадратных метров жилья до 2030 года", – рассказал глава региона в телеграм-канале.
По его словам, объем вложений в сегодняшних ценах ориентировочно составит 50 миллиардов рублей.
Соглашение о сотрудничестве с инвестором уже заключили, все нюансы проекта будут прорабатывать. Томенко отметил, что это также потребует вложений из краевого и федерального бюджетов.
ПМЭФ-2023 проходит с 14 по 17 июня в Санкт-Петербурге. Участвуют в нем не только российские политики и бизнесмены, но также делегаты из других стран.
16:54:38 17-06-2023
Убыль населения же , зачем ?!
18:05:57 17-06-2023
Совсем с ума сошли!!! Начнется строительство на острове, мы живущие на обрыве ковша, сползем в этот ковш вместе с домами! Расселите сначала ул Промышленную и все ее 5 переулков!!!! Застройщики, блин....
15:15:13 18-06-2023
Татьяна (18:05:57 17-06-2023) Совсем с ума сошли!!! Начнется строительство на острове, мы ... Расселять никто не собирается. Раньше писали на эту тему, что сносить частный сектор не рентабельно. Слишком большие затраты, что существенно увеличивает стоимость строящегося жилья. Сохранить природу, сделать город красивым и комфортным- такая задача не стоит. Задача получить как можно больше прибыли., и не важно что под окнами будут стоять дома частного сектора...... Когда только наш город перейдет с точечной на квартальную застройку?
19:26:48 17-06-2023
Простите меня. Всегда мучил вопрос. вроде население сильно уменьшается, а жильё тысячами увеличивается. Тут меня осенило: может это для сертификатов, для людей из новых регионов? Просто любопытно, кто будет там жить, кому-то известно должно быть?
22:04:46 17-06-2023
Гость (19:26:48 17-06-2023) Простите меня. Всегда мучил вопрос. вроде население сильно у... Из сельской местности много переезжают. Факты таковы, что автоматизация и обновление сельхозтехники приводит к безработице работников сельского хозяйства.
20:56:47 17-06-2023
Не трогайте Побочень, сделайте там лучше зону отдыха.
20:59:30 17-06-2023
Так и думала, что будут застраивать Обь.)
21:16:31 17-06-2023
Можно подумать у нас недостаточно земли как в Китае, чтобы решить загадить реку. Жадность и Бабло побеждает разум и совесть.
21:31:44 17-06-2023
александр (21:16:31 17-06-2023) Можно подумать у нас недостаточно земли как в Китае, чтобы р... И где у нас так много земли? Просвети людей недалеких?
12:32:23 18-06-2023
Гость (21:31:44 17-06-2023) И где у нас так много земли? Просвети людей недалеких?... Для недалёких, Россия одна шестая суши.
17:43:54 21-06-2023
Гость (12:32:23 18-06-2023) Для недалёких, Россия одна шестая суши.... и сколько процентов занято вечной мерзлотой и не пролазными лесами?
21:28:39 17-06-2023
А Остров Кораблик чем не угодил? А вообще надо историю края изучать, вода в Оби высоко поднималась, на лодках плавали.
22:11:56 17-06-2023
Деньги победили здравый смысл
13:49:10 18-06-2023
Гость (22:11:56 17-06-2023) Деньги победили здравый смысл... чьи деньги, на инфраструктуру федеральные средства, которых не хватает Барнаулу
09:08:50 18-06-2023
"Из сельской местности много переезжают. Факты таковы, что автоматизация и обновление сельхозтехники приводит к безработице работников сельского хозяйства." это кто вам такой бред навеял?
11:26:20 18-06-2023
Изношенный жилищный фонд с коммуникациями, будет и дальше разрушаться, урбанизация ведёт к истощению населения в сельских территориях, неонигилизм продолжает развиваться в крае! Правый берег Оби предназначен для делового и рекреационного кластера в формате mixed use – многофункциональными зонами (университетский кампус, международным выставочным бизнес-центром ШОС, парками: «Мир Миров»; сафари; спортивными; развлекательными и военно-патриотическими). Тогда Барнаул станет не на словах городом Мира, а регион сыграл фундаментальную роль в налаживании полноценного межцивилизационного диалога, направленного на достижение согласия между представителями различных религий, конфессий и культур.
13:45:54 18-06-2023
Татьяна (18:05:57 17-06-2023) Совсем с ума сошли!!! Начнется строительство на острове, мы ... Вот когда сползает, тогда и расселят
21:50:51 19-06-2023
Неужели для русских переселенцев из за рубежа????? Навряд ли быстрее всего из израиля.