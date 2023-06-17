НОВОСТИПолитика

Томенко: в районе поймы Оби в Барнауле могут построить 500 тыс. "квадратов" жилья

Соглашение об этом губернатор Алтайского края заключил с инвестором на ПМЭФ

17 июня 2023, 16:31, ИА Амител

Фото: телеграм-канал Виктора Томенко
Фото: телеграм-канал Виктора Томенко

В Барнауле в районе поймы Оби до 2030 года могут построить не менее 500 тысяч квадратных метров жилья. Об этом сообщил губернатор Алтайского края Виктор Томенко, который в последние дни работает на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"На ПМЭФ обсуждал вопрос комплексного развития территории в Барнауле площадью более 100 гектаров в районе поймы Оби, в частности острова Побочень. Это место пока не включено в городскую жизнь. Инвестор – компания "Новый Барнаул" – предлагает построить не менее 500 тысяч квадратных метров жилья до 2030 года", – рассказал глава региона в телеграм-канале.

По его словам, объем вложений в сегодняшних ценах ориентировочно составит 50 миллиардов рублей.

Соглашение о сотрудничестве с инвестором уже заключили, все нюансы проекта будут прорабатывать. Томенко отметил, что это также потребует вложений из краевого и федерального бюджетов.

ПМЭФ-2023 проходит с 14 по 17 июня в Санкт-Петербурге. Участвуют в нем не только российские политики и бизнесмены, но также делегаты из других стран.

Барнаул Виктор Томенко недвижимость

Комментарии 18

Avatar Picture
Гость

16:54:38 17-06-2023

Убыль населения же , зачем ?!

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Татьяна

18:05:57 17-06-2023

Совсем с ума сошли!!! Начнется строительство на острове, мы живущие на обрыве ковша, сползем в этот ковш вместе с домами! Расселите сначала ул Промышленную и все ее 5 переулков!!!! Застройщики, блин....

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:15:13 18-06-2023

Татьяна (18:05:57 17-06-2023) Совсем с ума сошли!!! Начнется строительство на острове, мы ... Расселять никто не собирается. Раньше писали на эту тему, что сносить частный сектор не рентабельно. Слишком большие затраты, что существенно увеличивает стоимость строящегося жилья. Сохранить природу, сделать город красивым и комфортным- такая задача не стоит. Задача получить как можно больше прибыли., и не важно что под окнами будут стоять дома частного сектора...... Когда только наш город перейдет с точечной на квартальную застройку?

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:26:48 17-06-2023

Простите меня. Всегда мучил вопрос. вроде население сильно уменьшается, а жильё тысячами увеличивается. Тут меня осенило: может это для сертификатов, для людей из новых регионов? Просто любопытно, кто будет там жить, кому-то известно должно быть?

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:04:46 17-06-2023

Гость (19:26:48 17-06-2023) Простите меня. Всегда мучил вопрос. вроде население сильно у... Из сельской местности много переезжают. Факты таковы, что автоматизация и обновление сельхозтехники приводит к безработице работников сельского хозяйства.

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Владимир

20:56:47 17-06-2023

Не трогайте Побочень, сделайте там лучше зону отдыха.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:59:30 17-06-2023

Так и думала, что будут застраивать Обь.)

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
александр

21:16:31 17-06-2023

Можно подумать у нас недостаточно земли как в Китае, чтобы решить загадить реку. Жадность и Бабло побеждает разум и совесть.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:31:44 17-06-2023

александр (21:16:31 17-06-2023) Можно подумать у нас недостаточно земли как в Китае, чтобы р... И где у нас так много земли? Просвети людей недалеких?

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:32:23 18-06-2023

Гость (21:31:44 17-06-2023) И где у нас так много земли? Просвети людей недалеких?... Для недалёких, Россия одна шестая суши.

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:43:54 21-06-2023

Гость (12:32:23 18-06-2023) Для недалёких, Россия одна шестая суши.... и сколько процентов занято вечной мерзлотой и не пролазными лесами?

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость22

21:28:39 17-06-2023

А Остров Кораблик чем не угодил? А вообще надо историю края изучать, вода в Оби высоко поднималась, на лодках плавали.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:11:56 17-06-2023

Деньги победили здравый смысл

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Сергей Тастан

13:49:10 18-06-2023

Гость (22:11:56 17-06-2023) Деньги победили здравый смысл... чьи деньги, на инфраструктуру федеральные средства, которых не хватает Барнаулу

  -17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:08:50 18-06-2023

"Из сельской местности много переезжают. Факты таковы, что автоматизация и обновление сельхозтехники приводит к безработице работников сельского хозяйства." это кто вам такой бред навеял?

  -16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Сергей Тастан

11:26:20 18-06-2023

Изношенный жилищный фонд с коммуникациями, будет и дальше разрушаться, урбанизация ведёт к истощению населения в сельских территориях, неонигилизм продолжает развиваться в крае! Правый берег Оби предназначен для делового и рекреационного кластера в формате mixed use – многофункциональными зонами (университетский кампус, международным выставочным бизнес-центром ШОС, парками: «Мир Миров»; сафари; спортивными; развлекательными и военно-патриотическими). Тогда Барнаул станет не на словах городом Мира, а регион сыграл фундаментальную роль в налаживании полноценного межцивилизационного диалога, направленного на достижение согласия между представителями различных религий, конфессий и культур.

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Город

13:45:54 18-06-2023

Татьяна (18:05:57 17-06-2023) Совсем с ума сошли!!! Начнется строительство на острове, мы ... Вот когда сползает, тогда и расселят

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:50:51 19-06-2023

Неужели для русских переселенцев из за рубежа????? Навряд ли быстрее всего из израиля.

  -13 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров