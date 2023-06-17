Томенко: в районе поймы Оби в Барнауле могут построить 500 тыс. "квадратов" жилья

Соглашение об этом губернатор Алтайского края заключил с инвестором на ПМЭФ

17 июня 2023, 16:31, ИА Амител

Фото: телеграм-канал Виктора Томенко

В Барнауле в районе поймы Оби до 2030 года могут построить не менее 500 тысяч квадратных метров жилья. Об этом сообщил губернатор Алтайского края Виктор Томенко, который в последние дни работает на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"На ПМЭФ обсуждал вопрос комплексного развития территории в Барнауле площадью более 100 гектаров в районе поймы Оби, в частности острова Побочень. Это место пока не включено в городскую жизнь. Инвестор – компания "Новый Барнаул" – предлагает построить не менее 500 тысяч квадратных метров жилья до 2030 года", – рассказал глава региона в телеграм-канале.

По его словам, объем вложений в сегодняшних ценах ориентировочно составит 50 миллиардов рублей.

Соглашение о сотрудничестве с инвестором уже заключили, все нюансы проекта будут прорабатывать. Томенко отметил, что это также потребует вложений из краевого и федерального бюджетов.

ПМЭФ-2023 проходит с 14 по 17 июня в Санкт-Петербурге. Участвуют в нем не только российские политики и бизнесмены, но также делегаты из других стран.