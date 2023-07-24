Томенко: в Рубцовске благоустроят парк-набережную на правом берегу реки Алей

Заявка победила на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания городской среды. Благодаря этому из 143,3 млн рублей, необходимых на реализацию, 110 млн выделят из федерального бюджета

24 июля 2023, 18:15, ИА Амител

















Фото: Telegram-канал Виктора Томенко

В Рубцовске проведут благоустройство парка-набережной на правом берегу реки Алей. Как рассказал губернатор Алтайского края Виктор Томенко в своем Telegram-канале, заявка властей победила на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания городской среды Минстроя РФ.

"Общая стоимость проекта и его реализации – 143,3 миллиона рублей. Благодаря победе в конкурсе 110 миллионов из этой суммы будет направлено в качестве федеральной поддержки", – рассказал глава региона.

В проекте учитывались и запросы рубцовчан. В частности, на территории парка-набережной появятся зоны для занятий спортом и территории для прогулок. Кроме того, в планах организовать летний кинотеатр и смотровую площадку. К реализации планируется приступить в следующем году.

Губернатор напомнил, что это уже вторая победа Алтайского края в этом конкурсе. В прошлый раз федеральную поддержку получил проект парка "Прометей" в Заринске.